Ecuador | il popolo si ribella e vince il primo round Ma la lotta continuerà a lungo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Inuna vera e propria rivolta popolare, che ha visto in particolare la partecipazione delle comunità indigene, organizzate nella storica e potente organizzazione Conaie, ha costretto il governo a tornare sui suoi passi, bloccando le concessioni fatte al Fondo Monetario Internazionale che, come in Argentina e altrove, si apprestava a riprendere il controllo dell’economia, con conseguenze devastanti sul benessere della popolazione. Il successore di Rafael Correa, Moreno, improvvidamente battezzato Lenin dai suoi sciagurati genitori, ha demolito in poco tempo i risultati ottenuti dal governo precedente, in termini di conquiste popolari e di scelte autonome di politica estera, abbandonando il cantiere dell’integrazione latinoamericana per apprestarsi a ripercorrere i tradizionali sentieri della collaborazione subordinata e servile con la potenza imperiale, gli Stati ...

Mikepub1 : RT @byoblu: Il #paquetazo di @Moreno è da rifare. Dopo 12 giorni di proteste il governo ha trattato l’intesa con il popolo indigeno dell’Ec… - DoctorWho744 : RT @byoblu: Il #paquetazo di @Moreno è da rifare. Dopo 12 giorni di proteste il governo ha trattato l’intesa con il popolo indigeno dell’Ec… - Mrsisme_ : RT @byoblu: Il #paquetazo di @Moreno è da rifare. Dopo 12 giorni di proteste il governo ha trattato l’intesa con il popolo indigeno dell’Ec… -