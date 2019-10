Economia circolare | energia dagli scarti del vino

Economia circolare e riuso dei rifiuti elettronici : con Ri-generation più di 3mila elettrodomestici hanno trovato nuova vita : Con una crescita costante del 30% ogni mese, in soli due anni ha gestito più di 3.000 elettrodomestici, evitando quasi 200 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto Ri-generation, avviato nel 2017 dalla torinese Astelav, ha dato nuova vita a lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ormai destinati alla discarica, facendo bene all’ambiente e creando lavoro e inclusione. Gli elettrodomestici ...

Dall’Economia circolare un business da 88 miliardi : dalla birra con pane avanzato - a mobili di fichi d’india fino alla vernice da uova e latte : dalla birra con pane avanzato ai mobili di fichi d’india, dai cuscini ortopedici con i noccioli di ciliegie alla vernice da uova e latte fino agli agrigioielli, sale a 88 miliardi il valore dell’economia circolare in Italia grazie alla crescita delle attività green che vanno dall’uso degli scarti per la produzione di oggetti alla condivisione di beni e servizi, dalla riparazione dei prodotti domestici al trattamento dei rifiuti e alla raccolta ...

Lavoro - Economia circolare : bando per 60 giovani : economia Circolare, bando per formarsi rivolto a 60 giovani. Si tratta di percorsi formativi gratuiti, per giovani tra i 18 e i 32 anni

Dalle imprese europee sì a transizione all’Economia circolare : Roma, 7 ott. (Labitalia) – Oltre 160mila euro di benefici economici annui per le aziende europee del settore dei metalli; più di 400mila per quelle manifatturiere che producono alimenti e bevande; almeno 27mila (o il 10% del fatturato) per le imprese dell’ospitalità; almeno il 4% in più di ricavi per il settore automobilistico. E importanti risparmi di costi per le aziende agricole e delle costruzioni. Il tutto accompagnato da ...

Economia circolare in 5 punti : il rifiuto diventa risorsa e si riduce lo spreco. “Ecco cosa deve fare l’Italia per mantenere il primato europeo” : Estrazione, produzione, consumo, smaltimento. L’Economia lineare funziona così: alla fine del ciclo, il prodotto diventa rifiuto. Oggi invece, guardando al futuro, si parla di Economia circolare: l’ha nominata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso al Parlamento per chiedere la fiducia, è citata nel programma del nuovo governo giallorosso. ” È necessario promuovere lo sviluppo tecnologico e le ...

IL CASO/ Il doppio vantaggio dell'Economia circolare : L'economia circolare sembra poter generare ricchezza in modo più vicino ai consumatori e anche con un vantaggio ambientale

Milano. Economia circolare : finanziati grazie al bando 25 progetti : Si è chiuso il bando regionale sull”Economia Circolare’ voluto, nei mesi scorsi, dall’Assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia con

End of waste - approvato emendamento che sblocca il riciclo dei rifiuti. Il ministro Costa : “Darà impulso all’Economia circolare” : La maggioranza parlamentare ha raggiunto l’intesa su una norma per regolare il cosiddetto ‘end of waste’ e consentire il riutilizzo dei rifiuti che si era arenato per effetto del decreto sblocca cantieri. Le Regioni, seguendo criteri ben precisi la cui applicazione verrà verificata in diversi step, potranno rilasciare o rinnovare autorizzazioni alla “cessazione della qualifica di rifiuto”, passaggio necessario perché torni ad essere ...

End of waste - c'è l'accordo per dare il via all'Economia circolare : Approvato in commissione Territorio, ambiente e beni ambientali un emendamento che regola il momento in cui un rifiuto diventa prodotto e può così essere reinserito nel ciclo di lavorazione. Il ministro dell'Ambiente Costa e il sottosegretario Morassut: "si sblocca un settore...

Innovazione tecnologica - depurazione ed Economia circolare : il Festival dell’Acqua di Utilitalia torna a Venezia : Dall’essiccamento dei residui della depurazione all’utilizzo della logica predittiva per contenere i consumi energetici e migliorare la qualità delle acque in uscita dall’impianto, dal trattamento del percolato di discarica fino a una BioPiattaforma che unisce termovalorizzatore e depuratore. Le best practice delle aziende italiane che si occupano del servizio idrico saranno al centro del Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia (la ...

Economia circolare e Cittadinanza d'Impresa - P&G al Salone della Csr : Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - Procter & Gamble e il suo impegno nello sviluppo di una nuova e più consapevole Cittadinanza d’Impresa; FaterSmart, la business unit della Fater Spa, joint venture tra P&G e il Gruppo Angelini, decicata allo sviluppo e commercializzazione della tecnologia per il riciclo

Lombardia : chiuso bando Economia circolare - finanziate 25 aziende (2) : (AdnKronos) - Rispetto alle 102 domande pervenute: 25 sono state ammesse e finanziate, 28 erano ammissibili (con punteggio superiore a 65), ma non sono state finanziate per esaurimento risorse, mentre 49 non sono state ammesse. I 25 progetti godranno dell'accompagnamento, da parte degli esperti, all

Lombardia : chiuso bando Economia circolare - finanziate 25 aziende : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Sono 25 le aziende che sono state ammesse e finanziate con il bando regionale sull'economia circolare voluto, nei mesi scorsi, dall'assessorato allo sviluppo economico di Regione Lombardia con Unioncamere Lombardia. "I risultati di questo provvedimento - ha spiegato l'a

Gran finale del progetto “Green Jobs” a Matera : un seminario dedicato alle imprese del territorio sull’Economia circolare : La capitale europea della Cultura 2019 si prepara all’ultima puntata del progetto “Green Jobs – Matera 2019”: giovedì 26 settembre, presso la Camera di Commercio della Basilicata, a partire dalle 14:00 si terrà il seminario Cos’è oggi l’Economia circolare? Difficoltà e vantaggi per le imprese, pensato da CONAI per offrire alle realtà imprenditoriali del territorio strumenti informativi di base utili a orientarsi nel nuovo scenario disegnato ...