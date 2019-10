Ecco tutte le Serie TV di Disney+ disponibili al lancio

Ecco il significato di tutte le icone nella barra di stato della EMUI : Alcune volte può essere complicato capire il significato delle icone della status bar degli smartphone Huawei/Honor L'articolo Ecco il significato di tutte le icone nella barra di stato della EMUI proviene da TuttoAndroid.

Approvato il Decreto Clima - Costa : “Primo atto che inaugura il Green new deal”. Ecco tutte le novità : Si è conclusa a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Approvati dal Governo il Decreto Clima e quello Scuola sulla riorganizzazione degli insegnanti. “Tengo a precisare – aggiunge Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel Decreto Clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio Costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare ...

Clima "tutelato" per decreto : rottamazione e ecobonus - Ecco tutte le misure approvate : Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento che dovrà rappresentare uno dei tre pilastri del 'Green new deal...

Metabolismo lento? Ecco i cibi che lo accelerano - tutte le cause e i sintomi per riconoscerlo : I sintomi del Metabolismo lento sono piuttosto riconoscibili: ad esempio spesso accade che il peso aumenti nonostante la dieta. Il Metabolismo può influire sulla nostra vita con determinati sintomi, tra cui, oltre la tendenza a ingrassare o a perdere peso con difficoltà, si può annoverare l’affaticamento, la pressione bassa, l’intestino pigro, o anche la sudorazione eccessiva. Cosa si intende quindi per Metabolismo lento? Quali sono ...

Power Bank per tutte le tasche : Ecco i migliori a ottobre 2019 : Power Bank – Nonostante la capacità delle batterie degli smartphone stia aumentando, e i nuovi chipset siano in grado di ottimizzare i consumi, non è così raro ritrovarsi con la batteria scarica e nessun caricabatterie a disposizione. La soluzione migliore, ovunque vi troviate, è rappresentata dai Power Bank, quelle batterie portatili che permettono di ricaricare lo smartphone, e […] L'articolo Power Bank per tutte le tasche: ecco i ...

Siete alla ricerca di nuovi prodotti Xiaomi? Ecco tutte le offerte attive sullo store ufficiale : Xiaomi propone numerose offerte sul proprio store ufficiale mi.com e l'offerta del giorno è Mi A3, acquistabile scontato a 199,90 euro. L'articolo Siete alla ricerca di nuovi prodotti Xiaomi? Ecco tutte le offerte attive sullo store ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Abolizione del superticket sanitario : il ticket si pagherà in base al reddito - Ecco tutte le novità previste : “Abbiamo due miliardi in più nel Fondo sanitario nazionale nel 2020 rispetto all’anno precedente. Basta tagli e più risorse per il Sistema sanitario nazionale. Ora ci dobbiamo sedere al tavolo con le Regioni per sottoscrivere il patto per la salute nel minor tempo possibile”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha annunciato tre novità: lo stanziamento di due miliardi in più nel 2020, l’Abolizione del superticket e la ...

Tutor riattivati in autostrada - Ecco tutte le tratte sorvegliate : Sono stati riattivati i Tutor autostradali e sono 87, adesso, le tratte coperte dal sistema di misurazione della velocità, in 13 autostrade, per un totale di 810 chilometri monitorati. Le più vigilate sono A1 (direzioni nord e sud) e A14, sulle quali è installata quasi la metà delle postazioni di rilevamento: 23 nella prima, 17 sull'autostrada Adriatica. sorvegliate anche A4, A5, A7, A8, A10, A13, A16, A23, A26, A30, ...

MTV EMAs 2019 : in vetta Ariana Grande e Billie Eilish. Ecco tutte le nomination : MTV ha annunciato le nomination per gli “MTV EMAs 2019” che vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit virale “thank you, next”, e per “Best Song” insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui “Best Artist”. Subito dietro, con quattro nomination ...

Plastica - Greenpeace : “La biodegradabile e la compostabile non risolvono l’emergenza. Ecco tutte le ‘false’ soluzioni delle multinazionali” : La crisi globale dell’inquinamento da Plastica è conseguenza di un sistema di riciclo inaffidabile su scala mondiale e le soluzioni alternative proposte dalle grandi aziende, come carta e plastiche biodegradabili e compostabili, non risolvono l’emergenza. È quanto emerge dal report di Greenpeace Il Pianeta usa e getta. Le false soluzioni delle multinazionali alla crisi dell’inquinamento da Plastica, che evidenzia come le soluzioni promosse dalle ...

Whatsapp - Ecco come personalizzare tutte le chat : E' possibile personalizzare le chat di Whatsapp, la messaggistica più popolare al mondo. Per farlo esistono diverse possibilità