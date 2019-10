È il mese del cambio dell’ora | forse per l’ultima volta

Busta paga più ricca - arriva il bonus : 40 o 60 euro al mese (a seconda della platea) : L'esecutivo deve decidere se detassare gli stipendi di chi guadagna fino a 26mila euro l'anno o concedere un sostegno ai...

Mutuo ottobre 2019 : tasso fisso e variabile - le migliori surroga del mese : Mutuo ottobre 2019: tasso fisso e variabile, le migliori surroga del mese Il vento europeo ha soffiato sul taglio dei tassi e sulle iniezioni di liquidità, riaccendendo sul fronte mutui l’interesse per le surroghe. Chi pensa a strappare un miglior Mutuo ottobre 2019, dunque, dovrebbe fare un pensiero a trasferire lo stesso in un’altra banca, a patto di avere condizioni migliori dal punto di vista economico e quindi più vantaggiose. In questo ...

PS5 potrebbe essere svelata nel mese di aprile del 2020 : Sony ha finalmente annunciato quando arriverà la sua PS5. Lo ha fatto in un modo piuttosto particolare, senza grandi show o eventi dedicati, cosa che la maggior parte di noi si aspettava.Invece, le prime notizie su PS5 sono arrivate attraverso PS Blog e un corposo articolo di Wired, con una marea di dettagli sulla console. Sappiamo che PS5 arriverà durante le vacanze natalizie del 2020, abbiamo appreso dettagli sul controller e abbiamo avuto la ...

“Un totale miracolo” : cane trovato vivo sotto le macerie un mese dopo la devastazione dell’uragano Dorian alle Bahamas [FOTO] : Oltre un mese dopo che l’uragano Dorian ha devastato le Bahamas, i volontari al lavoro tra le macerie e i detriti non potevano credere a quello che stavano vedendo: un cane scheletrico intrappolato sotto un cumulo di condizionatori d’aria a Marsh Harbour (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). “Oh mio Dio, guarda quella coda che si agita”, ha detto incredulo Sean Irion, un volontario del Big Dog Ranch Rescue. Irion ...

Bonus figlio da 240 euro al mese fino ai 18 anni di età allo studio del Governo : Dopo il reddito di cittadinanza, quale misura universale per il contrasto alla povertà e per il rilancio occupazionale, in Italia potrebbe essere messa a punto un'altra misura strutturale, stavolta a sostegno della natalità. Con la prossima manovra finanziaria, infatti, il Governo giallorosso PD-M5S punterebbe ad introdurre il Bonus figlio da 240 euro al mese dalla nascita, e precisamente a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ...

Oroscopo ottobre - segni top del mese : Aquario flop - Sagittario energico e grintoso : Il decimo mese dell'anno è appena iniziato, vediamo quali sono secondo i presagi degli astri e delle stelle, i segni più e meno fortunati di ottobre. Sarà un momento vantaggioso per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ritrovano la serenità in amore e la grinta in ambito lavorativo. Anche per lo Scorpione il primo mese autunnale porterà dei miglioramenti, grazie a Mercurio e Venere che favoriscono i sentimenti. Alti e bassi per l'Aquario, sarà ...

Ribery primo giocatore del mese della Serie A. Niente POTM su FUT? : La Lega Serie A ha annunciato nei giorni scorsi il nome del primo vincitore del premio come MVP – Miglior giocatore del mese del periodo Agosto/Settembre: si tratta del centrocampista francese della Fiorentina Frank Ribery. Molti appassionati di FUT si chiedono se, come accade per altri campionati, sarà presente su FIFA 20 una card con […] L'articolo Ribery primo giocatore del mese della Serie A. Niente POTM su FUT? proviene da FUT ...

Crash e Spyro tra i giochi di Hunble Bundle del mese di novembre : Humble Bundle ha reso noti i giochi disponibili con l'Humble Monthly Bundle di novembre, per la modica cifra di 12 dollari potrete portarvi a casa Crash Bandicoot N Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Call of Duty: WW2, che combinati insieme raggiungono un valore di circa 100 dollari."La situazione si fa... scottante! Vulcanico come sempre, irriverente più che mai e incredibilmente spettacolare in alta definizione, Spyro è tornato ed è ...

Ottobre è il ‘mese dell’educazione finanziaria’. Una delle menzogne più incredibili del mondo delle banche : Ottobre è il mese della educazione finanziaria. Una delle più incredibili menzogne che il mondo della finanza sia riuscito ad organizzare. Ovviamente con i soldi pubblici di una politica sempre prona al potere di banche, assicurazioni e loro derivati. Sì, perché in questo paese l’educazione finanziaria è stata affidata proprio ai più maleducati. Un paradosso: dopo quanto hanno combinato, lasciare che giochino questa partita da soli sarebbe come ...

Serie A - Ribery è il miglior giocatore del mese di settembre : La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese della Serie A TIM. Il premio MVP di settembre, per il calcolo del quale sono stati considerati anche i primi due turni di agosto, è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Franck Ribery. La classifica finale è stata stilata secondo le rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking ...

È il mese del baseball : Nella notte iniziano i playoff della Major League che porteranno alle World Series, l'ultimo grande evento sportivo nordamericano del 2019: una guida

Oroscopo del mese di ottobre : bel cielo per i sentimenti dei Gemelli : È iniziato il mese di ottobre 2019. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in questo periodo? Vediamo, di seguito come andrà questo inizio di autunno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questo mese nel campo lavorativo è probabile che dobbiate mettervi particolarmente in gioco. Se ultimamente in amore avete vissuto dei problemi, in questo periodo sentite l'esigenza di più ...