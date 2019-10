Duello tv Salvini-Renzi | Tu al 4% | io al 33% Tu da 27 anni in

Il Duello tv tra Renzi e Salvini Il leghista : «Ho il 33%» L’ex premier : «Solo parole» : Il leghista: «Governo nato per non farci votare». L’ex segretario dem: «L’accordo con il M5S non mi piace ma in gioco c’era l’Italia»

Salvini e Renzi a Porta a Porta - Duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Salvini e Renzi a Porta a Porta - Duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Salvini : «Renzi ha il 4% io il 33 - qualcosa di buono ho fatto» Il Duello a «Porta a porta» : Il leghista: «Governo nato per non farci votare». L’ex segretario dem: «L’accordo con il M5S non mi piace ma in gioco c’era l’Italia»

Salvini e Renzi - Duello in tv a Porta a Porta. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Salvini e Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi». Bruno...

Renzi-Salvini stasera a Porta a Porta : Duello tv senza regole né claque (e Conte nel mirino) : Useranno entrambi la vetrina televisiva per lanciare le proprie manifestazioni: nel fine settimana ci sarà la Leopolda e allo stesso tempo la kermesse del centrodestra a Roma. Quello di questa...

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Renzi contro Salvini - da Vespa oggi Duello tra i Matteo ‘diversi’ : Settantacinque minuti 'Matteo contro Matteo'. Nella settimana che li vedra' entrambi protagonisti, nel week end, con il battesimo del nuovo movimento 'Italia viva' alla Leopolda, per il primo, e l'investitura della piazza romana a consacrare la sua leadership nel centrodestra, per il secondo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si 'sfidano', stasera, ospiti di Bruno Vespa e 'Porta a porta', nel loro primo duello televisivo. Appuntamento alle 18 per la ...

Renzi vs Salvini - Duello tv alla Rocky : Niente claque, niente supporter, ma un pubblico terzo che ascolterà i due Matteo duellare. E poi cos’altro? “No comment”, è la risposta via sms di Bruno Vespa, che non è solo il conduttore di Porta a Porta, ma l’artefice della sfida delle sfide fra Matteo Renzi e Matteo Salvini che domani sera, immediatamente dopo il match fra Italia e Liechtenstein, terrà davanti al piccolo schermo centinaia ...

Domani a Porta a Porta ci sarà il Duello tra Renzi e Salvini : Settantacinque minuti 'Matteo contro Matteo'. Nella settimana che li vedrà entrambi protagonisti, nel week end, con il battesimo del nuovo movimento 'Italia viva' alla Leopolda, per il primo, e l'investitura della piazza romana a consacrare la sua leadership nel centrodestra, per il secondo, Matteo Renzi e Matteo Salvini si 'sfidano', Domani sera, ospiti di Bruno Vespa e 'Porta a Porta', nel loro primo duello televisivo. Appuntamento alle 18 ...

Sfida Renzi-Salvini il 15 ottobre da Vespa : confermato il Duello tv : La redazione di 'Porta a porta', il programma di Bruno Vespa, con una nota ha confermato il confronto tv fra Matteo Renzi e Matteo Salvini previsto martedì 15 ottobre in seconda serata, dopo la partita Italia Liechtenstein. Il sito 'Dagospia' aveva parlato di una possibile cancellazione del faccia a faccia.Continua a leggere

Pensioni - Fornero pronta a Duello con Salvini : 'Gli spiegherò il sistema pensionistico' : I quattordici mesi in cui il governo è stato sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle sono stati contraddistinti da un punto di convergenza assoluto tra due partiti profondamente eterogenei che spesso hanno manifestato apertamente la propria incompatibilità. Il riferimento va, naturalmente, alla necessità di superare la Legge Fornero. La riforma del sistema previdenziale, messa in atto durante il governo tecnico di ...

Salvini-Renzi - scintille sul Duello tv : Il match a Porta a Porta a metà ottobre. Primi insulti: «Vendutello, hai paura». «Lascia perdere i mojito»

Salvini-Renzi - scintille sul Duello tv : Il match a Porta a Porta a metà ottobre. Primi insulti: «Vendutello, hai paura». «Lascia perdere i mojito»