Dopo Renzi è il turno di Conte Salvini vuole un altro duello televisivo

Tiziano Renzi - Corriere Fiorentino : “Uno dei telefoni sequestrati intestato a un extracomunitario. Lo usava da Dopo l’arresto” : Uno dei telefoni usati da Tiziano Renzi è intestato a un extracomunitario. Lo sostiene il Corriere Fiorentino, specificando che il padre dell’ex presidente del consiglio utilizza quel cellulare dopo l’arresto del 18 febbraio scorso con l’accusa di bancarotta fraudolenta, per paura di essere intercettato. Informazioni emerse dall’inchiesta per traffico di influenze coordinata dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco ...

Sale l'allarme nel governo Dopo l'affondo di Renzi sui Servizi segreti : l'affondo di Renzi sul 'Russiagate' è un ulteriore campanello d'allarme nel governo. L'ex premier invita il presidente del Consiglio, Conte, a chiarire sui contatti tra gli 007 italiani e il ministro Usa della Giustizia Barr e soprattutto a cedere la delega sui Servizi. Nessuna replica di palazzo Chigi ma la mossa del senatore di Firenze, spiegano nell'esecutivo, viene considerata una provocazione, un tentativo di minare l'immagine del ...

Polverini in prima fila a sentire Renzi Dopo l’autosospensione da Fi : “Italia Viva arriva dritto all’elettorato più moderato di Forza Italia” : Neanche 24 ore dopo l’annuncio di essersi autosospesa da Forza Italia, venerdì 4 ottobre la deputata Renata Polverini è andata a sentire in prima fila l’intervento di Matteo Renzi alla convention “Festival delle città”. Organizzata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, vedeva anche la partecipazione, in qualità di ex sindaco di Pavia, del parlamentare forzista Alessandro Cattaneo che ha provato a spegnere le polemiche: ...

Russiagate : Renzi - ‘daremo giudizio Dopo Conte a Copasir’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – Sugli incontri tra il ministro della Giustizia degli Stati Uniti e i vertici dei Servizi segreti italiani “potremo dare un giudizio quando il presidente del Consiglio, nella sua veste di capo dei Servizi, spiegherà al Copasir quello che è stato fatto”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a ‘In Mezz’ora’ su Raitre L'articolo Russiagate: Renzi, ‘daremo ...

Giuseppe Conte - intervista rivelatrice : "Renzi - così non si va avanti". Dopo un mese parla di crisi di governo : "così cade il governo". Dallo sfogo di Assisi alle interviste al Corriere della Sera e ad Avvenire, Giuseppe Conte mette nero su bianco la faida con Matteo Renzi. "La sfida è lavorare in un clima di squadra. È lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno

George PapaDopoulos : "Renzi usato da Obama contro Trump - lo scandalo 007 gli costerà caro" : George Papadopoulos è un personaggio chiave del Russiagate. Per il suo ruolo dentro il comitato consultivo per la politica estera nella campagna elettorale di Donald Trump alle presidenziali del 2016. Per aver reso all’Fbi dichiarazioni false a fine 2017 divenendo centrale nella maxi-inchiesta portata avanti dal procuratore speciale Robert Mueller contro il presidente americano. Per essere stato il primo condannato del Russiagate, ...

Governo : Renzi - ‘ora periodo di calma Dopo tempesta salviniana’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Se avessi pensato al mio sentimento personale non avrei neanche votato la fiducia a questo Governo. Però la politica non si fa per risentimento personale, ma per un sentimento nazionale, collettivo. Ora serve un periodo di calma dopo la tempesta salviniana”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post. L'articolo Governo: Renzi, ‘ora periodo di calma dopo tempesta salviniana’ sembra essere il ...

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - Dopo la scissione giù Pd e Matteo Renzi. Tiene Salvini : La Lega si conferma primo partito. Matteo Salvini sembra non aver subito grossi scossoni dopo la crisi e la formazione di un nuovo governo che lo vede all'opposizione. Il Carroccio infatti vanta ancora un 31,4 per cento anche se, rispetto alla scorsa settimana, perde 0,6 punti percentuali. Il sondag

Renzi difende Berlusconi : "Indagato senza prove Dopo 25 anni" : "Sostenere 25 anni dopo, senza uno straccio di prova, che Silvio Berlusconi sia il mandante dell’attentato mafioso contro Maurizio Costanzo significa fare un pessimo servizio alla credibilità delle Istituzioni italiane". Berlusconi indagato in procedimento per le stragi di mafia del '93 Le bombe mafiose a Milano, Firenze e Roma: Berlusconi indagato A parlare non sono ...

Paolo Becchi : "Ora serve un nuovo voto". Ecco cosa cambia Dopo la scissione di Renzi nel Pd : La Rete ha sempre l' ultima parola. Questo è un punto fisso del MoVimento 5 Stelle. Sono cambiate molte cose, ma non questa. Lo scorso 3 settembre tutti gli iscritti sono stati chiamati a votare in merito ad un quesito ben preciso: "Sei d' accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo,

Serse Soverini - prodiano di ferro - va con il Pd. Dopo la Lorenzin - altro colpo mortale a Renzi in Parlamento : Dopo Beatrice LoRenzin aderisce al Pd anche Serse Soverini, deputato storicamente vicinissimo a Romano Prodi, fino a oggi iscritto al Gruppo Misto. "Negli ultimi tempi, soprattutto in quest'ultimo mese, c'è qualcosa di diverso, con Nicola Zingaretti. È emerso un profilo più inclusivo e aperto del pa

Direzione Pd - Dopo uscita di Renzi torna Rosy Bindi : “Mai fidata di lui - ma non tiro sospiro di sollievo” : Direzione del Pd affollata al Centro Congressi Cavour a Roma. Ad ascoltare la relazione del vicesegretario Andrea Orlando (Nicola Zingaretti chiuderà i lavori) anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, seduto in prima fila. torna a partecipare alla Direzione, dopo una lunga assenza nell’era Renzi, anche Rosy Bindi. A chi gli chiede se abbia tirato un sospiro di sollievo alla scissione di Renzi dice: “Nessun sospiro di ...