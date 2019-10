Dopo «Joker» | come può essere il prossimo Batman? Le previsioni dell' esperto

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019), il film di Todd Phillips vincitore del Leone d’oro all’ultimo Festival di Venezia, non è un semplice cinecomics: solleva problematiche reali di natura sociale, offre una caratterizzazione psicologica del principale nemico dicurata in ogni minimo dettaglio, arricchisce il racconto di citazioni cinematografiche, lo impreziosisce con la musica di una colonna sonora perfetta e lo candida aun vero cult grazie alla recitazione di Joaquin Phoenix. A fine proiezione si ha la sensazione di non avere assistito alla storia di un personaggio dei fumetti, ma di avere visto un film drammatico tratto (quasi) da una storia vera. Viene spontaneo domandarsipotràriconquistare il posto chegli ha strappato dal cuore degli spettatori. Un compito assai arduo che gli sceneggiatori del supereroe di Gotham City dovranno affrontare, ...

experientiaante : @Musso___ @ZioKlint @SensoDiNausea @Joker__Reloaded Ma quanto ti fidi della Chirico se il giorno dopo dalla sua ste… - UnoTipoMe : Sabato io e mi moje ci siamo presi la libera uscita, siamo andati a vedere #Joker, e niente, pensavo ma dopo sto fi… - rebrillla : Ascoltare i commenti all’uscita del cinema, dopo aver visto Joker, mi ha fatto capire che di malattie mentali si pa… -