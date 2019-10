Dieta del carciofo per dimagrire subito | menù lampo

Dieta - la sana alimentazione motore dello sport : Come una macchina ha bisogno di benzina per correre, anche il corpo umano ha le sue necessita'. E l'alimentazione il vero motore di chi pratica sport

Panzironi - il guru della Dieta andrà a processo per esercizio abusivo della professione medica : Il giornalista (e non medico) Adriano Panzironi andrà a processo per esercizio abusivo della professione medica. Il guru della dieta che promette grazie al suo regime alimentare a base di proteine e integratori che vende assieme al fratello di far vivere fino a 120 anni e di guarire da ogni malattia – dal cancro al diabete, dalle mestruazioni abbondanti al glaucoma – rischia ora fino a 3 anni di carcere. Imputato in aula al suo ...

Valter Longo e la Dieta della longevità : Valter Longo e la dieta della longevità che fa bene alla salute. E’ di questo che si parlerà nel convegno a Roma il 23 ottobre al CNR

Dieta dell'acqua per stare in forma : fa bene alla salute della pelle : La Dieta dell’acqua per restare in forma, smaltire le tossine e dare benessere e salute alla pelle. La Dieta dell’acqua più famosa è di Sorrentino

Dieta con mandorle dopo i 40 e i 50 anni : i consigli dell’esperta : Dieta corretta e attività fisica sono fondamentali per la salute del nostro organismo. Allontanano il rischio di malattie del cuore, pressione alta, colesterolo e diabete. La frutta secca in generale e le mandorle in particolare sono componenti importanti di un’alimentazione sana, come spiega la dietista Ambra Morelli di ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) alla quale abbiamo chiesto consigli per una Dieta corretta a 40 e 50 anni. Le ...

Dieta del pomodoro contro pressione alta e ritenzione idrica : La Dieta del pomodoro contro pressione alta, ritenzione idrica e tumore. La Dieta del pomodoro di Pachino è anche una Dieta ipocalorica per dimagrire

Acque alcaline ionizzate nella Dieta : i consigli della nutrizionista : Le Acque alcaline ionizzate sono nutrimento liquido per tutto l’organismo. A distinguere queste Acque, note anche come Acque funzionali, è soprattutto il loro pH, l’indicatore che misura l’acidità, la neutralità e l’alcalinità di un liquido organico, che è alcalino (superiore a 7) e in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi. E ancora: grazie alla loro azione depurativa, le Acque alcaline ionizzate facilitano l’eliminazione delle ...

Dieta delle arance rosse combatte obesità e fa dimagrire? : Dieta delle arance rosse combatte l'obesità e fa dimagrire? Ecco cosa spiega uno studio pubblicato sul Journal of Obesity

Dieta del cavolo per perdere peso : menù : La Dieta del cavolo per perdere peso e depurarsi, menù. La Dieta del cavolo fa bene alla salute dell’organismo? Ecco cosa si mangia

I benefici della Dieta giapponese : aiuta a prevenire malattie cardiovascolari - diabete e cancro : In programma oggi a Roma il convegno “dieta giapponese e prevenzione oncologica“, organizzato da MA Provider con il contributo non condizionato di Astellas. In occasione dell’incontro verrà sottolineata l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella lotta alle patologie oncologiche, con specifico riferimento al tumore alla prostata. “Per noi è una vera soddisfazione supportare questa iniziativa che fa conoscere ...

Dieta del riso del Dr Kempner : perdi kg con i carboidrati e controlli la pressione : La Dieta del riso del Dottor Kempner è un regime alimentare che permette di dimagrire senza rinunciare ai carboidrati e di migliorare i valori della pressione. Il suo ideatore è il ricercatore medico Walter Kempner, nato nel 1903 a Berlino e venuto a mancare nel 1997. La Dieta è stata da lui messa a punto nel 1939 a seguito di numerosi studi focalizzati sulla minor frequenza di obesità, ipertensione e problemi cardiaci tra le popolazioni che ...

Dieta del meteorismo : ecco cosa mangiare e le tisane da bere : La Dieta del meteorismo deve essere una Dieta depurativa ed equilibrata. ecco cosa mangiare e le tisane da bere contro il fastidioso meteorismo.

Dieta delle bietole per dimagrire in autunno : menù : La Dieta delle bietole è una Dieta depurativa per dimagrire in autunno. Ecco cosa mangiare in un menù facile