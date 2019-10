Di Maio:verso embargo tutte armi Ankara

Parlando dell'offensiva turca contro i curdi nel Nord della Siria, il titolare della Farnesina conferma il blocco per le future vendite diitaliane adma apre anche all'ipotesi di uno stop per quelle in corso. "Nelle prossime ore - annuncia Diformalizzeremo tutti gli atti per bloccare le esportazioni dialla Turchia e apriremo un'istruttoria sui contratti in essere". In vista del summit Ue del 17-18/10, dove si attende "un segnale tangibile", l'Italia "non farà mancare il suo attivismo e contributo".(Di martedì 15 ottobre 2019)