Luigi Di Maio: No nuove tasse nella Manovra

"non ci saranno, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo precisa il ministro degli Esteri e capo politico del M5S,Di, su Facebook prima del CdM di stasera. Diassicura "11 miliardi in più per i prossimi tre anni" sull'ambiente, "mezzo miliardo" per l'assegno unico alle famiglie, l'abolizione del superticket sanitario, la difesa di Quota 100che "resterà intatta". Inoltre: deducibilità Imu sui capannoni al 100% al 2022 e taglio del cuneo fiscale.(Di martedì 15 ottobre 2019)