Demiral Juventus | incredibile | tanti tifosi lo vogliono fuori dalla Juve

(Di martedì 15 ottobre 2019) NEWS– Fulmine a ciel sereno in casa bianconera. Lanon si è ancora espressa sulla vicenda, ma di certo non è una questione facile da gestire; intanto, idicono la loro e lo fanno senza mezzi termini. In una vicenda importante come quella tra Siria e Turchia, anche il calcio passa in secondo piano, ma non quando si mettono in scena dimostrazioni plateali come quanto accaduto contro Albania e Francia da parte della Turchia.: la polemica investe anche il bianconero #Out: è questo l’hashtag che circola tra ibianconeri, che non hanno gradito l’ostentato appoggio da parte dei calciatori turchi alla decisione del presidente Erdogan. I calciatori, al termine dei match contro Albania e Francia, si sono messi in mostra con il saluto militare pro Erdogan. Per tale motivo, anche tra i bianconeri, c’è ...

MarcelloChirico : @Merihdemiral ho come l'impressione, leggendo alcuni commenti, che molti juventini cerchino in tutti i modi di trov… - kirkjtkirk : RT @FrancoMater2: La @UEFAcom tace. #Juventus, #Roma e #Milan, non fanno un niente rispetto a #Demiral, #Under e #Calhanoglu. Il #StPau… - bjkgool : Merih Demiral è un grande difensore e un uomo meraviglioso... stai zitto dai sostenitori dell idiota Juventus... N… -