Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) A sette anni dalla legge che impone di accettare i pagamenti elettronicino finalmente le multe per iche storcono il naso e chiedono i contanti. A prevederle è l’ultimadellegge fiscale collegato alla manovra, che però non è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi e sarà esaminato probabilmente lunedì prossimo. La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con mezzi elettronici. A tradurre in pratica l’obbligo ci aveva provato il governo Gentiloni, ma lo schema diministeriale varato all’epoca fu bocciato dal Consiglio di Stato perché serviva un provvedimento con il rango di legge. Tra le altre novità dellac’è una lotteria degli scontrini ad hoc per chi paga con carta e per il commerciante o artigiano che la ...

fattoquotidiano : I 5 STELLE SI IMPUNTANO Manette agli evasori, Luigi Di Maio pressa il Pd. E il dl Fisco slitta [di @lucadecarolis]… - petergomezblog : Decreto fisco, M5s: “Ci sarà la stretta sui grandi evasori. Pene fino a 8 anni”. Nel testo anche la confisca per ch… - MatteoMarchini5 : Decreto fisco, nella nuova bozza arriva la multa per i negozianti che non accettano il pagamento con bancomat -