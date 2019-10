De Nicola | “Insigne? Sempre molto vicino alla squadra”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 15 ottobre 2019) Alfonso De: “Insigne?squadra. Hamsik è l’unico giocatore che può esser paragonato a Maradona per quel che ha fatto per il Napoli” In diretta a ‘Il Bar dello Sport’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Alfonso Deche ha parlato del Napoli, di Insigne, Hamsik ed altro. Queste le sue parole: “Il calore del tifoso napoletano si sente ovunque. Sono lontano dsquadra, ma allo stesso tempo. Mi trovo a Telese Terme e qui ci sono tantissimi tifosi del Napoli. Insigne? Ho visto la partita con i Liverpool. Lorenzo è un ragazzo che si allena seriamente,squadra. Viene da un’educazioneparticolare: ha iniziato a fare il calciatore assieme a gente che metteva al primo posto la squadra e ne ha preso le sembianze. Lo conosco da quando aveva 14 anni. Lorenzo l’ho ...

liviovarriale : @minfluer @filippociriello @Lor_Insigne @sscnapoli @ADeLaurentiis @MrAncelotti @MinoRaiola @Torrenapoli1… -