Cristiano Ronaldo celebra le sue reti centenarie | “Orgoglioso” VIDEO

CR700 : un altro record per Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700Cristiano Ronaldo FA 700CR7 diventa CR700. Ed entra nella leggenda. Con il gol segnato su rigore contro l’Ucraina, il fuoriclasse portoghese tocca quota 700 reti ufficiali. Sono 95 i gol segnati con la maglia del Portogallo. E sono ...

Cristiano Ronaldo uomo di record - CR7 segna 700 gol : “non li cerco - sono loro che cercano me” : Cristiano Ronaldo soddisfatto dopo il suo 700° gol in carriera nonostante la sconfitta del Portogallo contro l’Ucraina Nonostante la tenacia del portiere ucraino, ieri Cristiano Ronaldo, con la maglietta del suo Portogallo, è riuscito a raggiungere l’ennesimo incredibile traguado. CR7 ha segnato infatti il suo 700° gol in carriera trasformando in rete un rigore nel match di qualificazione ad Euro 2020. Nonostante il ko in casa ...

Juventus – Cristiano Ronaldo lascia il club a fine stagione? La verità di Paratici : Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Juventus? Il ds bianconero Paratici non ha dubbi, ecco la verità Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione 2019/30 di Serie A? Fabio Paratici fa chiarezza: “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì“, ha affermato ai microfoni Sky. “Ora è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ha, quindi non credo proprio che possa ...

Juventus - Buffon e il retroscena sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : Juventus – Festival dello Sport con un ospite d’eccezione, il portiere bianconero Gigi Buffon. L’estremo difensore ha parlato del suo ritorno alla Juve, soffermandosi anche sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Juventus, Buffon sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo: “Che figlio di…” Queste le parole della leggenda del calcio italiano : “Cristiano Ronaldo? Dopo la rovesciata gli chiesi quanti anni ...

Cristiano Ronaldo : “Felice di aver segnato in uno stadio speciale per me” : Un gol splendido, l’ennesimo nelle qualificazioni, per Cristiano Ronaldo. Il Portogallo vince 3-0 contro il Lussemburgo, l’attaccante della Juve segna con un fantastico pallonetto nello stadio in cui è cresciuto, ‘Josè Alvalade’ dello Sporting Lisbona. Questo il suo tweet. “Sono felice di aver segnato in uno stadio speciale per me e di avere dato il mio contributo per una vittoria che ci permette di ...