Crescita | Fondo monetario taglia le stime mondiali per il 2019 | +3% “Rallentamento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ilinternazionale rivede al ribasso lesullamondiale portandole ai minimi dalla crisi finanziaria. Nelil pil salirà del 3%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di luglio e 0,3 punti in meno rispetto a quelle di aprile. Nel 2020 laè attesa accelerare a +3,4%: 0,1 punti in meno rispetto alla stima di luglio e 0,2 in meno rispetto ad aprile. Si tratta, sottolinea lo stesso Fmi, di una “seria discesa dal 3,8% del 2017”. L’economia mondiale “è in un rallentamento sincronizzato“, avverte il, mettendo in guardia sulla presenza di “elevati rischi al ribasso”: fra questi ci sono le barriere commerciali, le tensioni geopolitiche e la Brexit. La revisione delleper il 2020 di 0,2 punti rispetto ad aprile riflette i dazi e il loro peso crescente sull’economia. ...

