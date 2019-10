Corey Taylor degli Slipknot si è sposato con Alicia Dove delle Cherry Bombs foto

Corey Taylor parla della nuova maschera degli Slipknot : “Non vi piace? Chi se ne frega” : Dopo un hype alimentato da alcuni dettagli pubblicati sul suo profilo Instagram prima dell'uscita dell'album We Are Not Your Kind, la nuova maschera degli Slipknot comparsa dalla pubblicazione del primo estratto Unsainted ha diviso il pubblico. Se ne è accorto anche il frontman Corey Taylor , che durante un'intervista rilasciata al programma WAAF di una radio di Boston, condotto da Mistress Carrie, ha risposto alle polemiche. In ...

Look Outside Your Window è il titolo della raccolta di outtakes degli Slipknot - Corey Taylor : “Sarà atmosferico” : La raccolta di outtakes degli Slipknot ha un nome: Look Outside Y0ur Window sarà il titolo sotto il quale troveremo le 11 tracce registrate durante le sessioni di All Hope Is Gone, qualcosa che era troppo eterogeneo alle atmosfere del disco, l'ultimo registrato insieme al compianto bassista Paul Gray. Nei giorni scorsi Shawn Crahan ne aveva parlato con Loudwire e aveva detto che il 2019 fosse l'anno giusto per fare un regalo ...