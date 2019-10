Corea del Nord contro Corea del Sud | a Pyongyang si fa la storia

Sulli - morta la star sudCoreana del pop : aveva 25 anni : Era una delle star più acclamate non solo in Sud Corea ma anche nel resto del mondo grazie all’ascesa del K-Pop nelle classifiche. Sulli è stata trovata morta nella sua casa di Seongnam: il suo manager si è preoccupato perché non riusciva contattarla telefonicamente. Una volta raggiunta la casa dove Sulli viveva da sola, l’uomo ha trovato il corpo senza vita della giovane popstar. Sia il Korea Herald che la Bbc parlano suicidio ma le ...

Tennistavolo - German Open 2019 : a Brema poker cinese - doppio femminile alla Corea del Sud : Si è concluso a Brema il German Open di Tennistavolo, torneo ITTF World Tour Platinum: la Cina conquista quattro dei cinque tabelloni, con tanto di due derby negli atti conclusivi, lasciando al resto del mondo soltanto il doppio femminile, conquistato dalla Corea del Sud. Due finali perse dal Giappone, una dalla Germania padrona di casa. Di seguito tutti i risultati delle finali del German Open di Tennistavolo: SPECIALITA’ ...

Corea del Nord : stop al negoziato nucleare con gli USA : I colloqui sul nucleare tra Corea del Nord e Stati Uniti si sono interrotti nel primo giorno di incontri in Svezia. “I negoziati non hanno rispettato le nostre aspettative e sono stati interrotti“, ha annunciato il capo negoziatore di Pyongyang, Kim Myong Gil, secondo quanto riporta la Bbc. L’incontro, il primo dopo che il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un si erano incontrati a giugno al confine tra le due ...

Sconti sui pagamenti con la carta : il modello Corea che piace a Bruxelles : Oggi la Corea del Sud è il paese al mondo nel quale l’uso delle carte elettroniche è più frequente in percentuale del Pil. E questo ha giovato alle casse dello Stato

Tifone Mitag : 9 vittime in Corea del Sud - il bilancio potrebbe aumentare : Nove persone hanno perso la vita e molte altre sono disperse in Corea del Sud a causa del passaggio del Tifone Mitag, che ha generato piogge e forti venti. Mercoledì notte la tempesta ha colpito le parti meridionali del Paese, innescando alluvioni e frane. Si teme che il bilancio, fornito dalle autorità, possa aumentare, a causa dell’elevato numero di dispersi. L'articolo Tifone Mitag: 9 vittime in Corea del Sud, il bilancio potrebbe ...

Sei persone sono morte in Corea del Sud a causa del tifone Mitag : In Corea del Sud sei persone sono morte e quattro sono state ferite a causa del tifone Mitag, il 18esimo arrivato nel Paese quest’anno; alcune, ha detto il ministero degli Interni sudCoreano, sono state uccise dal crollo di strutture dovuto

Allarme per il tifone Mitag : allerta meteo in Giappone - vittime in Corea del Sud : Il tifone Mitag sta avanzando in direzione nordest, al largo della Penisola Coreana, e l’agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto che potrebbe causare piogge torrenziali nel Giappone occidentale nella giornata di oggi: è stata diffusa un’allerta per frane e alluvioni nel Kyushu settentrionale e nello Shikoku. Il tifone potrebbe generare fino a 180 mm di precipitazioni nello Shikoku, 120 mm nel Kyushu settentrionale e 100 mm ...

La Corea del Nord ha confermato di aver testato un missile balistico a lungo raggio lanciato da un sottomarino : La Corea del Nord ha confermato di aver testato un missile balistico a lungo raggio lanciato da un sottomarino, dopo che la notizia era stata data mercoledì dai governi di Giappone e Corea del Sud. Il test missilistico, l’undicesimo in

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Corea del nord : testato missile balistico sottomarino : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. La Corea del nord avrebbe testato un missile balistico lanciato da un sottomarino: la denuncia Sud Corea, 2 ottobre 2019,

Corea del Nord - lanciati due missili verso il Giappone : non succedeva dal 2016 : È accaduto subito dopo l’annuncio della ripresa dei colloqui con gli Usa per la denuclearizzazione del paese. Si tratta del primo test in tre anni effettuato da un sommergibile. Il premier nipponico Abe: "Violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza"Continua a leggere

Corea del Nord - Giappone denuncia il lancio di due missili balistici da un sottomarino : non succedeva dal 2016 : La Corea del Nord ha lanciato mercoledì mattina due missili balistici da un sottomarino: è quanto denunciano Giappone e Corea del Sud precisando che il test missilistico è stato condotto vicino al porto di Wonsan, a est della capitale Pyongyang. Nel corso di una conferenza stampa a Tokyo, il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga ha spiegato che uno di loro ”è caduto nella zona economica esclusiva al largo della prefettura di ...

La Corea del Nord ha testato un missile balistico a lungo raggio sottomarino - come non faceva dall’agosto del 2016 : Mercoledì mattina, secondo i governi di Corea del Sud e Giappone, la Corea del Nord avrebbe condotto un test missilistico da un sottomarino vicino al porto di Wonsan, a est di Pyongyang. Solo ieri la Corea del Nord aveva annunciato che a

La Corea del Nord e gli Stati Uniti ricominceranno i negoziati sulle armi nucleari il 5 ottobre : La vice ministra degli esteri NordCoreana Choe Son Hui ha detto all’agenzia di stampa Associated Press che la Corea del Nord e gli Stati Uniti si sono accordati per ricominciare i negoziati per la denuclearizzazione della penisola Coreana il 5

Bitcoin di regime : dal Venezuela alla Corea del Nord - l’altra vita delle criptovalute : foto: Pixabay Chissà se Satoshi Nakamoto, al momento di inventare i Bitcoin, 11 anni fa, immaginava che avrebbero avuto successo anche in stati come Cuba, Iran, Venezuela, Corea del Nord, che nella geografia delle criptovalute sono ben presenti. Secondo l’ultimo report di Datalight, gran parte dei trader di criptovalute vive e opera negli Stati Uniti. Seguono Giappone, Corea del Sud, Gran Bretagna e Russia (l’Italia è 14esima). Ma la diffusione ...