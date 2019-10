Contributo di 30 euro per i seggiolini antiabbandono nella bozza del decreto fiscale

Parrucche per le pazienti ontologiche : in Emilia Romagna Contributo di 400 euro : Le pazienti oncologiche che scelgono di indossare una parrucca potranno contare - in Emilia Romagna - su un contributo di 400 euro. Il contributo sarà indipendente dall’Isee e dalla situazione reddituale della paziente. Potranno beneficiarne le donne in cura residenti in Emilia-Romagna.Continua a leggere