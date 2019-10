Come mettere musica su iPhone

Sposa fa mettere le ceneri del padre Come decorazioni sulle unghie : “Così è stato Come se fosse lì ad accompagnarmi all’altare” : Si chiama Charlotte Walton, ha 26 anni ed è di di Stoke-On-Trent, nella contea dello Staffordshire, Regno Unito. La donna ha Sposato il suo compagno, Nick, 33 anni, ma non ha potuto farsi accompagnare dal padre all’altare. L’uomo, come racconta il Daily Mail, è infatti morto dopo una lunga malattia, lo scorso aprile. Charlotte ha allora seguito l’idea della cugina e ha deciso di mettere le ceneri del defunto papà come ...

Imu e Tasi unificata : Come il governo vuole mettere insieme le due imposte sulla casa : Il governo sta pensando di unificare due imposte che vengono versate sui fabbricati posseduti: l'Imu e la Tasi. L'ipotesi di una imposta unica potrebbe anche essere affiancata da una riduzione della cifra da versare. Ma in vista della legge di Bilancio i nodi da sciogliere restano molti e non riguardano solo questa misura.Continua a leggere

Come scegliere e mettere il fazzoletto da taschino : Come scegliere e mettere il fazzoletto da taschino Mercoledì scorso ci siamo fermati alle cravatte, oggetto che tutti conoscono e temono. Oggi parliamo del suo equivalente che pochi conoscono, ma che ha un enorme potenziale: il fazzoletto da taschino. Gli ex sessantottini lo detestano perché è “un vezzo borghese”, definizione che si può adattare a pressoché qualsiasi cosa sia bella e buona nella vita. Secondo alcuni, il fazzoletto viene ...

Proposta di acquisto immobile : Come farla e mettere al sicuro l’operazione : Proposta di acquisto immobile: come farla e mettere al sicuro l’operazione Quando una persona cerca una nuova abitazione in cui andare a vivere, solitamente ne visita diverse, onde capire quale sia quella più adatta a lui. Laddove si convinca di aver trovato la casa desiderata, subentra un iter specifico di compravendita dell’immobile. Vediamo allora che cos’è la Proposta di acquisto, come farla, anche per garantirsi il buon ...