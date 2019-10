Ciclismo – Bahrain-Merida | niente rinnovo per Domenico Pozzovivo | il ciclista recupererà

Ciclismo – Sonny Colbrelli si aggiudica il Gp Bruno Beghelli : il ciclista della Bahrain-Merida bissa il successo del 2015 : Sonny Colbrelli trionfa in volata nel Gp Bruno Beghelli 2019: il ciclista della Bahrain Merida bissa il successo del 2015 Braccia al cielo per Sonny Colbrelli al termine del Gp Bruno Beghelli 2019. Il ciclista della Bahrain-Merida si è aggiudicato la classica in linea lunga 199 km, bissando il successo del 2015. Colbrelli ha vinto in volata nel corso di uno sprint a 7 davanti allo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e ...

Ciclismo : Rohan Dennis via dal Team Bahrain - Greipel lascia la Arkea : Con i più importanti corridori in scadenza ormai sistemati da tempo, il ciclo mercato è stato animato negli ultimi giorni da diverse rotture di contratto, alcune annunciate, altre più improvvise. Quella più chiacchierata è stata senz’altro la particolare situazione che hanno vissuto Rohan Dennis e il Team Bahrain Merida, sia per i modi clamorosi in cui si è prodotta sia per i palcoscenici che sono stati teatro della controversia, il Tour de ...

Ciclismo – Rohan Dennis non è più un ciclista della Bahrain-Merida : ufficializzata la rescissione del contratto : Rohan Dennis non è più un ciclista della Bahrain-Merida a partire dallo scorso 13 settembre: il team ha ufficializzato la notizia dopo il Mondiale Il futuro di Rohan Dennis è più incerto che mai. Dopo gli screzi avuti al Tour de France 2019, complice il particolare ritiro prima della cronometro individuale nella quale era favorito, Rohan Dennis sembrava sempre più lontano dalla Bahrain-Merida. Quella che era una semplice sensazione si è ...

Ciclismo - doppio rinnovo in casa Bahrain-Merida : Caruso e Colbrelli prolungano il proprio contratto : I due corridori italiani hanno deciso di prolungare il proprio accordo con la Bahrain: i dettagli del rinnovo Vincenzo Nibali lascerà la Bahrain-Merida al termine della stagione per trasferirsi alla Trek-Segafredo, Damiano Caruso e Sonny Colbrelli invece hanno deciso di prolungare il proprio contratto. I due corridori italiani hanno infatti firmato il rinnovo, il siciliano fino al 2022 mentre il bresciano fino al 2021. Felice il general ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico ritiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

Ciclismo - Team Bahrain : il ciclo mercato può portare anche Mark Cavendish : La partenza di Vincenzo Nibali che dalla prossima stagione correrà nella Trek Segafredo, ha costretto il Team Bahrain Merida ad intervenire in maniera pesante sul ciclo mercato. Senza il campione attorno al quale era sorta la squadra, dovranno essere ridefiniti gli obiettivi e i programmi ed una delle strategie sembra quella di avere più corridori in grado di poter raggiungere le vittorie che contano. Il Team Bahrain Merida del dopo-Nibali ...

Ciclismo - prosegue la rivoluzione in casa Bahrain-Merida : in arrivo Wout Poels ed Eros Capecchi - vicino l’accordo con Mark Cavendish : Diverse novità all’orizzonte per la prossima stagione della Bahrain-Merida, la formazione ciclistica diretta da Brent Copeland che ha vissuto un 2019 nel complesso al di sotto delle aspettative nonostante il secondo posto al Giro d’Italia conquistato da Vincenzo Nibali. La partenza del fuoriclasse siciliano in direzione Trek-Segafredo ha convinto la squadra bahreinita a puntare su Mikel Landa, in uscita dalla Movistar, in qualità di ...