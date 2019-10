Christian | il sogno di una vita spezzato sulla strada | è morto insieme alla fidanzata

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ennesimo, terribile incidentele a Roma. A perdere la, in via dell’Acqua Vergine al Collatino, una coppia di 30 enni.Milo, 30 anni, era un apprezzato fotografo di moda che aveva collaborato anche con «Vogue». Lei invece, Vasilika Kerxhalli, di un anno più grande, era un giovane architetto, che aveva studiato a Roma Tre e, per la sua bellezza, aveva anche posato come modella. Abitavanoa Giardinetti, quartiere periferico e popolare della metropoli, e sono le ultime vittime dellanella Capitale. Il dramma si è consumato domenica pomeriggio intorno alle 16.30. Lo scooter, per ragioni che sono al vaglio degli inquirenti, si è schiantata contro una Mercedes guidata da un 34enne romeno. Un impatto violentissimo dopo che uno dei due veicoli aveva invaso la corsia opposta. Il fotografo è deceduto sul colpo, laè morta poco dopo l’arrivo ...

affitto_estivo : @christian_fsi Chiaramente è un modello da sogno per tutti gl'italiani, sulla carta, ma è di stampo socialista ed i… - pandators : se devo sognare sogno in grande con christian slater - ItaliaSovrana91 : @christian_fsi È un sogno bellissimo...speriamo che si avveri dopo il 31 ottobre quando l'Inghilterra uscirà finalm… -