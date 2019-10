Catalogna | seconda giornata di contestazioni In migliaia cercano di entrare nelle sedi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lanon si ferma. Continuano le proteste per le condanne di 12 leader indipendentisti: feriti, arresti e quasi 50 voli sospesi (lunedì 14 ottobre sono stati 110) hanno segnato il secondo giorno di manifestazioni in tutta la regione spagnola. Martedì si sono contati 131 feriti tra i manifestanti e 40 tra gli agenti.di persone si sono riunite di fronte alledi rappresentanza del governo spagnolo, sia a Barcellona che a Girona, e hanno tentato di: l’area è stata completamente circondata dai Mossos d’Esquadra, la polizia locale, che ha caricato i dimostranti. Due persone sono state arrestate. Nei prossimi giorni la tensione resterà alta: i manifestanti pianificano marce e proteste da cinque città catalane verso Barcellona, dove si raduneranno venerdì, giorno in cui i sindacati hanno indetto uno sciopero generale. In contemporanea gli studenti manfesteranno a ...

