Catalogna | scontri tra manifestanti e polizia dopo le condanne ai separatisti | 170 feriti

(Di martedì 15 ottobre 2019) Nuove, fortissime tensioni in tutta laleche la Corte suprema spagnola ha inflitto ieri, lunedì 14 ottobre, a 12 leader indipendentisti. Tra i condannati vi sono l'ex vicepremier Oriol Junqueras, l'ex speaker del parlamento catalano Carmen Forcadell e i leader indipendentisti Jordi Sànchez e Jordi Cuixart. Per tutti e 12 i condannati le pene vanno dai 9 ai 13 anni per i reati di sedizione e appropriazione indebita. Nuovo mandato di arresto per Carles Puigdemont che non si trova più in Spagna ma che ha trovato rifugio in Belgio.e proteste a Barcellona e in tutta laSubitole, nella giornata di ieri moltissimi catalani si sono riversati nelle piazze. La folla, inferocita, ha protestato in tutta la. Le proteste più ampie sono arrivate da Barcellona, dove migliaia di persone sono scese a protestare in plaza Catalunya e ...

