Catalogna | Guardiola portavoce dell’indipendentismo | in un filmato l’appello in favore

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Pepsi fadell’indipendentismo della: l’allenatore del Manchester City si esprime in un video indei 12 leader indipendentisti catalani condannati “Oggi, una sentenza della Corte Suprema è stata resa pubblica nello Stato spagnolo, è un attacco diretto ai diritti umani, incluso il diritto di riunione e manifestazione, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un processo equo“. Si apre così il manifesto, pubblicato dalla piattaforma indipendentista catalana ‘Tsunami Democratico’, che Pepha letto in un video presente sul sito. L’allenatore del Manchester City si è fattodei diritti della, unendosi alla protesta contro la sentenza che ha condannato 12 leader indipendentisti catalani. “Chiediamo al governo spagnolo una soluzione politica e democratica. ...

alfredosasso : RT @Aba_Tweet: «Il calcio non è politica». E poi, in 24 ore, #Sahin via dal StPauli, il saluto militare pro #Erdogan dei calciatori della… - raffamad81 : RT @Aba_Tweet: «Il calcio non è politica». E poi, in 24 ore, #Sahin via dal StPauli, il saluto militare pro #Erdogan dei calciatori della… - lore_viga : RT @Aba_Tweet: «Il calcio non è politica». E poi, in 24 ore, #Sahin via dal StPauli, il saluto militare pro #Erdogan dei calciatori della… -