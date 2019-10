Caso Cucchi | il legale della famiglia di Stefano | “Temiamo che continuino i depistaggi”

Caso Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri. Il pm : «Non è processo all'Arma - ma depistaggi da film dell'orrore» : Condannare i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Assoluzione invece «per non aver commesso il...

Caso Cucchi - chiesta condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : Il pm Giovanni Musarò ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di omicidio preterintenzionale nel corso del processo Cucchi Bis: "Non si tratta di un processo all'Arma dei carabinieri anche se nella vicenda della morte di Stefano i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore".Continua a leggere

L'accusa del pm contro i carabinieri nel Caso Cucchi : "Primo processo fu kafkiano - scientifico depistaggio" : Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo kafkiano, con gli attuali imputati seduti all’epoca sul banco dei testimoni, con cateteri applicati a Cucchi per comodità e fratture lombari non viste apposta da famosi ‘professoroni’. Tutto ciò non è successo per sciatteria, ma per ...

Caso Cucchi - l'accusa del pm Musarò : "Primo processo kafkiano - fu scientifico depistaggio" : Giovanna Pavesi Nella requisitoria, pm Musarò ha ricostruito tutti i passaggi della storia giudiziaria della morte del geometra 31enne: "Non possiamo fare finta che, quella notte, non sia successo niente e non capire che si stava giocando una partita truccata" "Il primo processo, quello che vedeva imputati per il pestaggio di Stefano Cucchi tre agenti di polizia penitenziaria, fortunatamente sempre assolti, è stato un processo ...

Punizioni al testimone chiave del Caso Cucchi. L’Anac accusa sei alti ufficiali dei carabinieri : Dossier dell’Autorità anticorruzione: «Ingiustificati i trasferimenti dell’appuntato che accusò i colleghi»

Caso Cucchi - procedimento contro chi trasferì Casamassima : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Sulla vicenda Cucchi adesso irrompe l’Anac. A quanto apprende l’Adnkronos l’organismo di controllo anticorruzione, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di esponenti del Movimento cinque stelle e del Gruppo Misto, ha riscontrato irregolarità nella gestione del trasferimento dell’appuntato dei carabinieri Riccardo Casamassima, diventato “supertestimone” dell’inchiesta ...

Caso Cucchi - l'appello del carabiniere Casamassima a Di Maio : «Aiutatemi - mi hanno tolto i soldi e non mi fanno stare vicino alla famiglia» : «Dopo la crisi di governo, occupatevi anche della mia situazione: sono stato trasferito e isolato per aver detto la verità». Mentre Luigi Di Maio dedica una lettera aperta a...