Carlo Verdone farmacista per un pomeriggio | Mi piace dare una mano | un po' di sana

Carlo Verdone sarà Guest Director al Torino Film Fest : Carlo Verdone sarà il Guest Director della 37a edizione del Torino Film Festival - che si svolgerà dal 22 al 30 novembre - e presenterà al pubblico "Cinque grandi emozioni", la sezione da lui curata composta dai Film: "Ordet" di Carl Theodor Dreyer, "Buon compleanno Mr. Grape" di Lasse Hallström, "Divorzio all'italiana" di Pietro Germi, "Oltre il giardino" di Hal Ashby, "Viale del tramonto" di Billy Wilder. "Accolgo con vero piacere l'invito di ...

Rai Due - scontro in diretta tra Carlo Verdone e Alessandro Haber : "Hai lavorato con cani e porci" : Esordio con il botto per il programma irriverente di Rai Due "Maledetti Amici Miei". Protagonista indiscusso Alessandro Haber, che ha dato il via a una colorita discussione con Carlo Verdone. Il secondo, entrato in studio suonando la batteria, è stato accolto proprio da Haber. Il regista, dopo aver

Maledetti Amici Miei : Haber - Papaleo - Rubini e Veronesi protagonisti del nuovo show di Rai2. Carlo Verdone e Giuliano Sangiorgi i primi ospiti : Maledetti Amici Miei Superati i 50 anni anagrafici, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi hanno deciso di ‘vuotare il sacco’ raccontandosi senza freni e senza pudore come si fa tra veri Amici. E’ questa l’idea alla base di Maledetti Amici Miei, il nuovo programma di Rai 2 che andrà in onda da domani, giovedì 3 ottobre, in prima serata. Uno show televisivo, prodotto da Ballandi, dove il ...

Vittorio Cecchi Gori - il racconto di Carlo Verdone : “Ha disdetto l’appuntamento - ho pensato avesse inventato una scusa” : Nel corso della puntata de La Domenica Venturasu Rai2, in cui era atteso ospite Vittorio Cecchi Gori, è intervenuto telefonicamente Carlo Verdone che ha raccontato dell’appuntamento mancato di ieri sera a cui il produttore cinematografico non è potuto andare per motivi di salute. Nel corso della notte è stato infatti operato per un’appendicite. Nelle parole del regista grande affetto e tanta riconoscenza nei confronti di Cecchi Gori che ha ...

Carlo Verdone : l’autunno “è la mia stagione preferita - fosse per me l’estate la cancellerei” : Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Verdone ha rivelato: “Alcune tra le battute più celebri dei miei film sono nate grazie all’improvvisazione sul set. Ad esempio, da Borotalco, quella sulle olive greche fu improvvisata. Non era scritta ...

Carlo VERDONE/ 'Nelle mie storie ci metto sempre un pò di poesia' - Techetechetè - : CARLO VERDONE è il protagonista della puntata di Techetechetè di questa sera, sabato 14 settembre 2019: l'artista che incarna Roma.

Roma - Carlo Verdone 'malato immaginario' esperto in medicina diventa farmacista ad honorem : Tutto merito della sua ipocondria: la paura delle malattie gli ha stimolato la voglia di sapere. Negli anni ha accumulato così tante competenze mediche che, nei giorni scorsi, l'Ordine provinciale dei Farmacisti di Roma ha premiato Carlo Gregorio Verdone (questo il suo nome completo) con l'iscrizione ad honorem all'albo professionale. Invece ieri, 31 agosto, la cittadina laziale di Anzio gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2007, da ...

Carlo Verdone contro Matteo Salvini. L’attore non si trattiene : Senza troppo peli sulla lingua l'attore 68enne dice la sua sull'attuale crisi di governo e sui vari protagonisti, la frecciatina all'ormai ex ministro è abbastanza chiara. Carlo Verdone è stato nominato dall’Ordine dei Farmacisti del Lazio Carlo “farmacista ad honorem”. L’attore e regista romano coltiva una passione per la medicina fin da quando era piccolo. Le sue conoscenze mediche sono ormai cosa nota, tanto da farlo diventare un punto di ...

Carlo Verdone : Anch'io ho provato il Fentanyl. Attenzione - ci si muore : Carlo Verdone è stato premiato con l’iscrizione ad honorem all’albo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma “per le sue approfondite conoscenze mediche”. Durante la serata di premiazione organizzata all’arena del Cine Village Talenti di Roma, il comico ha raccontato com’è nata la sua passione per la medicina e ha smentito per l’ennesima volta di essere ipocondriaco.\\ Nel corso dell’incontro con il pubblico, Verdone si è ...

Carlo Verdone/ 'Fentanyl? Droga dei giovani - io l'ho provata... attenzione si muore!' : Carlo Verdone a Roma per parlare del Fentanyl, la Droga sintetica che ha ucciso lo chef Andrea Zamperoni: anche il regista ammette di averla usata ma...