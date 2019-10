Campania | Ciarambino M5s vs Marciano Pd | “Mi ha dato dell’ubriacona e della drogata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Bagarre al Consiglio regionaletra la capogruppo del M5s Valeria, e il consigliere Pd, Antonio. In apertura del suo intervento sul Def,, chiamato in causa dalla esponente pentastellata, ha menzionato Italia 5 Stelle, la kermesse napoletana per il decennale del Movimento, stigmatizzando “la tensione improduttiva” espressa dalla collega nel suo intervento: “Noto la particolare verve di, dopo la due giorni alla Mostra d’Oltremare, dove probabilmente, oltre alla bitta, girava altro nei vialiMostra”.sul momento non ha raccolto il riferimento a Italia 5 Stelle, ma, alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, ha sfoderato un registratore con cui ha fatto ascoltare in Aula le parole dell’esponente dem. E ha accusato: “mi hadell’ubriacona etossicodipendente. Per questo si deve scusare: ...

