Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) C’è unasu, l’ex paladino dell’antimafia ed ex presidente di Confindustria Sicilia. Dopo la condanna in primo grado a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, ora la procura diha iscritto di nuovosul registro degli indagati: l’ipotesi dei pm è. A riportare la notizia è l’edizione locale di Repubblica Palermo. L’indagine nasce dal ritrovamento di una pen drive durante una perquisizione nella casa dell’imprenditore i cui dati erano stati parzialmente cancellati ma che contiene nomi e cifre al vaglio degli investigatori. C’è un foglio excell in cui sono annotati soldi e nomi. Secondo gli investigatori sono i fondi neri creati dalla società Msa di Cuneo, l’azienda di. A cosa servivano? A chi andavano? A ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? A Caltanissetta nuova inchiesta su Montante: ora è indagato per riciclaggio [dal nostro inviato SAL… - petergomezblog : Caltanissetta, nuova inchiesta su Antonello Montante: è indagato per riciclaggio - Noovyis : (Caltanissetta, nuova inchiesta su Antonello Montante: è indagato per riciclaggio) Playhitmusic - -