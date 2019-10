Calo del desiderio | perché accade prima nelle donne

Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019) Quando si vive una relazione molto lunga, ildelè sempre in agguato. Secondo fonti scientifiche, sarebbe proprio la donna ad arrendersi peralla pigrizia dei rapporti intimi. Secondo il British National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles, che a oggi rappresenta il più grande studio scientifico sulla vita sessuale della coppia, sono le, per prime, a perdere interesse per l’intimità con il proprio partner. Lo studio è stato condotto in Gran Bretagna da un tema di esperti dell’University College London, cooperando con la London School of Hygiene & Tropical Medicine e con il NatCen Social Research. La ricerca, pubblicata sulla rivista BMJ Open, ha coinvolto 4.839 uomini e 6.669di età compresa tra i 16 e i 74 anni che vivono una relazione di lunga data. Dallo studio è emerso che le principali motivazioni deldi, riguardano ...

