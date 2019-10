California | primo stato al mondo a vietare la produzione e il commercio di pellicce

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Laè ilPaese ala proibire lae ildi. La decisione in difesa dell’ambiente è stata decisa dal governatore democratico Gavin Newson che ha messo al bando anche l’uso di animali come tigri ed elefanti nei circhi, la cattura e l’uccisione delle linci e la macellazione dei cavalli. Resta, invece, ancora a norma di legge il rodeo. Il divieto, risultato di un inter legislativo avviato meno di un anno fa, entrerà in vigore ilgennaio del 2023 e prevederà care sanzioni per i trasgressori: 500 dollari per ogni singolo articolo commercializzato o prodotto in violazione del divieto generale, più una seconda sanzione di 750 dollari, sempre per articolo in caso di reiterazione, entro l’anno, e una ulteriore sanzione di 1.000 dollari in caso di recidiva. Con delle eccezioni: esenti dal divieto, il pelo animale ...

