Calciomercato Reggina | incredibile | in arrivo Mastour!

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019)– Laè un’assoluta protagonista del campionato di Serie C, il club amaranto occupa la seconda posizione alle spalle della sorpresa Potenza ma ha tutte le carte in regola per ottenere la promozione in Serie B. La squadra è veramente attrezzata per chiudere la stagione al primo posto, il presidente Gallo si è scatenato nell’ultima sessione estiva die non è di certo finita, adesso potrebbe piazzare un nuovocolpo dal mercato svincolati. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sarebbe vicino Hachim Mastour, il trequartista italiano naturalizzato marocchino classe 1998 con un passato al Milan, considerato come uno dei migliori talenti in prospettiva si è un pò perso nel corso degli anni ma le qualità non sono in discussione. Proposto al direttore sportivo Taibi dall’avvocato Domenico Belardi della BFP, il club ...

