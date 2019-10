Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) Alladiper“Francesca Amoni”, in via Marsala a Milano, quest’anno si sono iscritte solo trenta ragazze, la metà dello scorso anno. E la colpa è in parte dei loro, che non vogliono che le mogli seguano i corsi gratuiti proposti dalla. “Si capisce il loro disagio, ile costringono a restare a casa” spiega al Corriere della Sera la presidente Roberta Larghi, una delle 15 volontarie che tutte le mattine si mettono a disposizione per aiutare le ragazze ad imparare una nuova lingua, attraverso corsi di musica, ma anche di educazione civica. La“Amoni” aiuta lea ricostruirsi un futuro. Si legge sul Corriere: “Alla‘Francesca Amoni’ le ragazze arrivano da diverse parti del mappamondo. Molte sono quelle della tratta, portate qui per ...

FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Calano le iscrizioni nella scuola di italiano per donne migranti: 'I mariti non vogliono' - monetninfea : RT @HuffPostItalia: Calano le iscrizioni nella scuola di italiano per donne migranti: 'I mariti non vogliono' - HuffPostItalia : Calano le iscrizioni nella scuola di italiano per donne migranti: 'I mariti non vogliono' -