Calabria | scossa di terremoto a Crotone ben avvertita | dati INGV

Scossa di terremoto avvertita in Calabria - epicentro al largo di Crotone [LIVE] : E’ stata avvertita alle 13:54 una Scossa di terremoto nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone) ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria, epicentro al largo di Crotone ...

Terremoto Calabria - grande paura tra Catanzaro e Lamezia Terme : scossa del 5° grado Mercalli - treni bloccati per verifiche sui binari : Il Terremoto di magnitudo 4.0 che stamattina alle 08:11 ha colpito la Calabria centrale, con epicentro a Caraffa di Catanzaro, ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli nelle aree più prossime all’epicentro. Il 5° grado della scala Mercalli si traduce in un “Terremoto piuttosto forte”, quindi “avvertito anche da persone addormentate” e con “caduta di oggetti”. Effettivamente la scossa ha ...

Scossa di terremoto avvertita in Calabria : epicentro a Caraffa di Catanzaro - gente in strada e scuole evacuate [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in provincia di Catanzaro, pochi minuti fa. L’evento è stato di magnitudo ML 4.0 ed è avvenuto a 2 km NW Caraffa di Catanzaro, alle 08:11:32, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Catanzarese e del Cosentino. Gli istituti scolastici, in via precauzionale, sono stati evacuati, anche perché la Scossa ha suscitato molta paura. Dalle prime ...

Scossa di terremoto avvertita in Calabria : epicentro a Caraffa di Catanzaro - scuole evacuate [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in provincia di Catanzaro, pochi minuti fa. L’evento è stato di magnitudo ML 4.0 ed è avvenuto a 2 km NW Caraffa di Catanzaro, alle 08:11:32, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Catanzarese e del Cosentino. Non risultano, al momento, né feriti né danni, ma gli istituti scolastici, in via precauzionale, sono stati evacuati anche perché ...

Calabria : intensa scossa di terremoto tra Catanzaro e Lamezia Terme - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita su gran parte della Calabria centrale oggi 7 ottobre 2019, precisamente alle 08.11.? Stando ai dati provenienti dai sismografi...

Terremoto in Calabria - forte scossa di magnitudo 4.0 nella zona di Catanzaro : scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nella mattinata di lunedì 7 ottobre in Calabria. Il Terremoto è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 8.11 nella provincia di Catanzaro. Decine le segnalazioni sui social: il sisma è stato avvertito in molte zone della regione.Continua a leggere

Scossa di terremoto avvertita in Calabria [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in provincia di Catanzaro, pochi minuti fa. L’evento è stato di magnitudo ML 4.0 ed è avvenuto a 2 km NW Caraffa di Catanzaro, alle 08:11:32, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Catanzarese e del Cosentino. L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Calabria : scossa avvertita in provincia di Cosenza [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa in provincia di Cosenza. La scossa, di pochi minuti fa, è stata distintamente avvertita dalla popolazione di Bisognano e dei paesi limitrofi. Alle 19:33 era stata registrata una scossa di magnitudo 1.4 con epicentro ad Acri, in provincia di Cosenza ed ipocentro a 15.8 Km di profondità Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Terremoto Calabria: scossa avvertita in provincia di Cosenza ...

Terremoto Calabria - Ingv : scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria : Un Terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 km a nord di Giffone in provincia di Reggio Calabria alle 13:37. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km con coordinate geografiche 38.48, 16.16 (latitudine, longitudine). L'articolo Terremoto Calabria, Ingv: scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova scossa di terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 12:24:13, ad una profondità di 108 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto, nella medesima area, alle 04:57, da una scossa magnitudo 4.2. L'articolo Nuova scossa di terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 : Terremoto in Calabria dove una scossa di magnitudo 4.2, si è verificata alle 4:57 di oggi sulla costa nord occidentale della regione, con epicentro in mare, nell’area del tirreno cosentino. [DATI #RIVISTI] #Terremoto ML 4.2 ore 04:57 IT del 09-09-2019, Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) Prof=267Km #INGV_23050511 https://t.co/jGgNUs3D8E— INGVterremoti (@INGVterremoti) September 9, 2019 La profondità è stata di circa 267.3 Km ...

Scossa di terremoto al largo della Calabria - treni fermi per 3 ore : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4.57 davanti alle coste di Paola (Cs). Il sisma si è sviluppato ad una profondità di circa 267 km e per questo non è stato avvertito dalla popolazione. In conseguenza della Scossa la circolazione ferroviaria sulla linea Lamezia-Paola-Sapri - fra Cetraro e Longobardi - è stata sospesa per quasi te ore: dalle 5,50 alle 8,35. Alle 7.05 era invece ...

Terremoto in Calabria - scossa di 4.2 scuote la provincia di Cosenza : paura e treni fermi : scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata nella notte, intorno alle 4.57, al largo della costa calabrese nel Cosentino. L'epicentro è stato segnalato dall'Ingv ad una profondità di 267 chilometri. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), ma è già stata ripristinata. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 al largo della costa : Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.2 al largo della costa Il sisma è stato registrato alle 4.57 al largo della costa cosentina ad una profondità di 267 km. Sospesa e poi riattivata la circolazione ferroviaria per verificare eventuali danni Parole chiave: ...