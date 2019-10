Brexit | il governo inglese ai costruttori auto | “senza accordo vi daremo sovvenzioni”

La regina Elisabetta II : Brexit il 31 ottobre è priorita’ del Governo : La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo. Il ...

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. Priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

Brexit - la regina Elisabetta : «Il governo vuole uscire dall'Ue il 31/10». Fine della libertà di movimento : Brexit, è la regina Elisabetta a leggere il programma del governo sui tempi d'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea: «Il governo vuole uscire dall'Ue il...

Brexit - Regina : governo va via 31 ottobre : 13.30 "La priorità del governo è sempre stata quella di assicurare l'uscita del Regno Unito dalla Ue il 31 ottobre". Lo ha detto la Regina Elisabetta II nel suo discorso al Parlamento britannico. Ha sottolineato "che il governo intende lavorare a una nuova partnership con la Ue", sulla base di un accordo di libero commercio. Verrà introdotta una nuova legge sull'immigrazione,che metterà fine al libero movimento. Sarà tuttavia garantito ai ...

Queen's Speech svuotato di senso e senza messaggi politici. "Brexit entro il 31/10 è priorità del governo" : La priorità del governo ”è sempre stata quella di garantire la partenza del Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre”. È uno dei passaggi del Queen’s Speech, il tradizionale discorso d’apertura di una nuova sessione parlamentare scritto dal governo in carica e letto dalla regina a Westminster a Camere riunite. Un discorso che avviene quest’anno in circostanze straordinarie: ...

Brexit - ribellione nel governo contro Johnson. La Ue pronta a concessioni : Cinque ministri sono pronti a dimettersi in caso no deal. Bruxelles potrebbe offrire a Londra un nuovo backstop, revocabile unilateralmente dal Parlamento dell’Irlanda del Nord dopo un certo periodo, forse nel 2025

Brexit : governo a corte Edimburgo - «Johnson chiederà proroga senza accordo» : Il governo britannico chiederà una proroga della Brexit se non si riuscirà a ottenere un nuovo accordo con la Ue e approvato dal Parlamento entro il 19 di ottobre come richiesto dal Benn Act

Brexit - ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson : È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministro britannico all’Unione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta di Johnson ...

Bce - spread - trade war - Brexit Il governo Conte e il fattore C : Un’Europa sempre più vecchia, stanca e arrabbiata prova a voltare pagina e per spegnere i focolai populisti e nazionalisti che continuano a propagarsi per il vecchio continente sembra pronta a chiudere la stagione dell’austerity, per la verità fattasi più blanda già da qualche anno, e imbracciare politiche neo-keynesiane basate sulla crescita, a debito, degli investimenti per sostenere la domanda interna e ...

Brexit - scatta l’Operazione Yellowhammer. Pubblicato lo scenario “no deal” : il governo britannico teme il caos : Una Brexit senza accordo con Bruxelles potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, problemi nella fornitura di farmaci e possibili "disordini pubblici e tensioni tra i cittadini": alla fine il governo britannico è stato costretto a svelare l'Operazione Yellowhammer, il piano di emergenza per un divorzio dall'Ue "no deal". E il contenuto del documento - fa notare The Guardian - è molto simile al piano ...

Brexit - scatta l’Operazione Yellowhammer. Pubblicato lo scenario “no deal” : governo teme il caos : Una Brexit senza accordo con Bruxelles potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e del carburante, problemi nella fornitura di farmaci e possibili "disordini pubblici e tensioni tra i cittadini": alla fine il governo britannico è stato costretto a svelare l'Operazione Yellowhammer, il piano di emergenza per un divorzio dall'Ue "no deal". E il contenuto del documento - fa notare The Guardian - è molto simile al piano ...

Brexit - muro contro muro governo-Camere : 15.00 Boris Johnson "non chiederà una proroga". Lo annuncia un portavoce di Downing Street confermando l'intenzione del primo ministro di non obbedire a quanto prescritto dal "Benn Bill", la legge appena approvata che impone al governo di chiedere alla Ue un rinvio della Brexit di tre mesi al 31/01/2020. "Se i deputati vogliono risolvere questo problema c'è un modo molto semplice per farlo, votare per le elezioni anticipate", come chiede la ...

Brexit - fratello Boris Johnson lascia Tory e governo/ Anche Jo 'tradisce' il premier : Brexit, Boris Johnson sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Brexit caos - governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal - il premier : «Elezioni anticipate» : «Bell?inizio, Boris», ha tuonato qualcuno quando lo speaker della Camera John Bercow, nella tarda serata di ieri, ha annunciato la sconfitta del governo con 328 voti contro 301 al...