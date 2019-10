Bordoni | disagi arrecati a cittadini con disabilità sono intollerabili

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Diversie disabili accompagnati dalle loro famiglie hanno protestando in Campidoglio per chiedere l’immediato ripristino del servizio di trasporto individuale tramite cooperativa taxi. Non è ammissibile che l’Amministrazione non riesca a sopperire alle necessita’, anche basilari, di chi, piu’ di tutti gli altri, ha bisogno di attenzione e aiuto. La mancata entrata in funzione del trasporto con bus e navette e l’interruzione del precedente servizio che funzionava bene, tanto che gli stessi interessati chiedono di ripristinare, ha prodotto un danno in un servizio fondamentale per la Città. La sindaca Raggi intervenga per dare un supporto concreto airomani affetti da disabilita’, tentando di migliorarne le condizioni di vita, anche alle loro famiglie, e senza creare ulteriori e. Così Davidecoordinatore ...

