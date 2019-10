Bologna | il test del Dna riapre il giallo della strage

Basket - Serie A 2019-2020 - 4a giornata : storica Brindisi - espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola - ok Venezia - Reggio Emilia e Brescia : Tante le partite decise con largo anticipo in questo pomeriggio della quarta giornata di Serie A 2019-2020, ma la sola volta in cui il punteggio resta in bilico fino all’ultimo è anche quella in cui si fa la storia. Al Forum di Assago, infatti, per la prima volta Brindisi esce vittoriosa dal confronto con Milano, giocando una partita di altissimo valore. Andiamo a vedere tutto il dettaglio dell’accaduto nel pomeriggio, che consegna ...