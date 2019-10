Bentley Flying Spur - Al volante della nuova generazione dellammiraglia inglese

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Con lacè spazio per stupirsi. E già questo non è poco. Se sommi il marchio, le quattro porte e quel gusto per la tradizione che soltanto gli inglesi sanno avere, la conclusione parrebbe infatti scontata: sono seduto nel posto sbagliato. Nel senso che, per capire questauto, dovrei essere mollemente adagiato nella zona posteriore piuttosto che, come sono, al posto di guida. Invece no, va bene (anche) così, perché in occasionesua terza vita laha deciso di riposizionare il baricentro, reale e metaforico. E così, lauto da mettere nelle affidabilissime mani di Jeeves sè trasformata in un'enorme berlina dove non è un crimine se larmatore coincide con il guidatore. Un modo anche per dare senso a un dualismo, quello con la Mulsanne, che per troppo tempo ha avuto il saporesovrapposizione. A questo punto, nellOlimpo di Crewe, i 5,60 metri di ...

