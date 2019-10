Batman ha trovato la sua nuova Catwoman | sarà Zoe Kravitz | figlia di Lenny

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ha una bellezza magnetica, èd’arte e si appresta a conquistare Hollywood interpretando uno dei personaggi più iconici del mondo dei fumetti. Zoedel cantante, sarànel nuovo. Accanto a lei, nei panni del supereroe protagonista, ci sarà Robert Pattinson. Lo riporta Variety.Thearriverà nelle sale nel 2021 e il pubblico già scalpita, curioso di come Zoeraccoglierà il testimone delle stupende attrici che prima di lei hanno prestato il volto alla “donna gatto”: Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Anne Hathaway.Zoe compirà 31 anni il 1° dicembre ed ha già recitato in serie tv di successo come Big Little Lies. Èdella leggenda della musicae di Lisa Bonet, stella della televisione anni Ottanta (era lei che ...

