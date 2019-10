Basket | Eurocup 2019-2020 | prima vittoria per Venezia | continua la marcia della Virtus

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 34-22 - scappa via la Reyer a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Transizione veloce di Phillip da brutta persa della Reyer, il fallo è di Stone, ci sono due liberi per il numero 9 del Tofas Bursa 38-26 2/2 Williams, 2’33” all’intervallo lungo Altra gita in lunetta per Williams, secondo fallo di Ariel Filloy 0/2 Williams Tiri liberi guadagnati ancora da Williams 38-24 Tonut rientra in campo appoggiando al vetro il +14! Altro time out per il ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 22-19 - le triple di Bramos portano avanti la Reyer a fine primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-18 Splendida palla di Udanoh per Tonut accorrente nel pitturato: appoggio facile e due punti Si riparte al Taliercio con il secondo quarto TOP SCORER – VENEZIA: Bramos 6; TOFAS Bursa: White 6 22-18 LA RISPOSTA DI Bramos! Ed è con la sua seconda tripla che la Reyer Venezia chiude avanti il primo quarto! 19-18 Tripla pazzesca di Mejia, di tabella. Non doveva neppure esserci, si è ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : 5-9 - partenza con il freno a mano tirato per la Reyer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Entra, ci mette la corsa e segna: Andrea De Nicolao 5-9 1/2 Williams Antisportivo contro Julyan Stone che ferma in maniera scomposta il contropiede guidato da Williams, sono due liberi e possesso per il Tofas Bursa 5-8 2/2 White Fallo piuttosto inutile di Daye su White: altri due liberi regalati 0/2 Williams Fallo di Vidmar su Williams, che essendo in azione di tiro va in lunetta con due ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : si comincia al Taliercio - Reyer a caccia del primo successo continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Tra poco la presentazione delle due squadre sul parquet del Taliercio 19:50 Dieci minuti all’inizio della sfida al Taliercio! 19:48 Cambiando per un attimo competizione, matura proprio in questi secondi la sconfitta dell’Happy Casa Brindisi all’esordio assoluto in Champions League: il Neptunas Klaipeda vince 81-71 con 23 punti dell’ex Virtus Bologna Deividas ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Brescia affronta l’Olimpia Lubiana per continuare a sognare : La Germani Leonessa Brescia domani sera, 16 ottobre, alle ore 20.45 sfida la Cedevita Olimpia Lubiana con il chiaro intento di continuare a stupire e divertirsi. La partita è valida per la terza giornata di EuroCup, competizione nella quale fino a questo momento i lombardi hanno conquistato una vittoria ed una sconfitta. Gli avversari, invece, non hanno ancora trovato il successo, ma sono comunque una squadra davvero pericolosa. La storia Fra ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket in DIRETTA : i lagunari a caccia della prima vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Venezia-Partizan Belgrado – Lokomotiv Kuban-Venezia Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terza giornata di EuroCup che mette di fronte l’Umana Reyer Venezia e i turchi del Tofas Bursa. Per la squadra di Walter De Raffaele è una serata che, se non è decisiva, è perlomeno molto importante ai fini del proseguimento del ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 3a giornata : Trento ospita Oldenburg per cercare la seconda vittoria continentale di fila : Alle 19:30 scocca l’ora della terza giornata di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento (che, in Europa, ha proprio questa denominazione in luogo di quella che, in campionato, promuove più in generale l’intero Trentino). La formazione di Nicola Brienza, alla BLM Group Arena, ospita i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg, tra le maggiori formazioni della storia recente del Basket di Germania con un titolo domestico nella stagione ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : la Virtus Bologna vuole continuare la striscia vincente con il MoraBanc Andorra : La Virtus Bologna è senza dubbio la squadra italiana più in forma del momento. Un avvio di stagione strepitoso per la formazione di Sasha Djordjevic, che guida a punteggio pieno la classifica in campionato ed anche in Eurocup ha vinto entrambe le partite disputate. Davvero un inizio eccezionale per Teodosic e compagni, con il serbo che sta diventando sempre di più il leader di una squadra che vuole essere protagonista sia in Serie A sia in ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : la Virtus Bologna vuole continuare la striscia vincente con il MoraBanc Andorra : La Virtus Bologna è senza dubbio la squadra italiana più in forma del momento. Un avvio di stagione strepitoso per la formazione di Sasha Djordjevic, che guida a punteggio pieno la classifica in campionato ed anche in Eurocup hanno vinto entrambe le partite disputate. Davvero un inizio eccezionale per Teodosic e compagni, con il serbo che sta diventando sempre di più il leader di una squadra che vuole essere protagonista sia in Serie A sia in ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Reyer Venezia a caccia del primo successo - al Taliercio arriva il Tofas Bursa : Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A con il trentello rifilato a Cantù, per l’Umana Reyer Venezia è tempo di cercare di assaporare nuovamente il sapore del successo anche in EuroCup. Al Taliercio è tempo di pensare alla sfida che oppone i lagunari ai turchi del Tofas Bursa, squadra che ha avuto il suo periodo migliore nella storia vent’anni fa, con due campionati vinti e l’unica Eurolega disputata. Nelle ultime due ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Reyer Venezia a caccia del primo successo - al Taliercio arriva il Tofas Bursa : Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A con il trentello rifilato a Cantù, per l’Umana Reyer Venezia è tempo di cercare di assaporare nuovamente il sapore del successo anche in EuroCup. Al Taliercio è tempo di pensare alla sfida che oppone i lagunari ai turchi del Tofas Bursa, squadra che ha avuto il suo periodo migliore nella storia vent’anni fa, con due campionati vinti e l’unica Eurolega disputata. Nelle ultime due ...

Brescia-Lubiana - EuroCup Basket : programma - orari - tv e streaming : Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, torna l’EuroCup di basket 2019/2020 con la sua terza giornata della fase a gruppi. Nel Girone C a sfidarsi il 16 ottobre alle ore 20.45 al PalaLeonessa saranno i padroni di casa di Brescia e gli ospiti sloveni del Lubiana, in una partita che i lombardi dovranno per forza vincere se vorranno risistemare in positivo il loro record continentale; attualmente sistemato ...

Virtus Bologna-Andorra - EuroCup Basket : programma - orari - tv e streaming : Martedì sera (ore 20.30) terzo impegno europeo per la Virtus Bologna. Una stagione finora perfetta per la squadra di Sasha Djordjevic, che si trova a punteggio pieno sia in campionato sia in coppa. Una striscia di sei vittorie consecutive, che le Vnere cercheranno di proseguire anche contro gli spagnoli del MoraBanc Andorra. Finora la Virtus non ha sbagliato niente in EuroCup, superando prima i tedeschi di Ulm e poi gli israeliani del Maccabi ...

Trento-Oldenburg - Eurocup Basket : programma - orari - tv e streaming : Si gioca mercoledì sera alle 19.30 alla BLM Group Arena di Trento la partita tra Dolomiti Energia Trentino e i tedeschi dell’EWE basket Oldenburg valida per la terza giornata del gruppo D della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. I padroni di casa di coach Nicola Brienza hanno vinto tra le mura amiche contro Pistoia per 88-75 e in trasferta a Reggio Emilia per 84-76 poi però hanno perso in casa contro Sassari per 76-73 e a Brescia per ...