Bari | la moto si schianta contro un palo | muore ragazzo di 17 anni | ferito l’amico

Terremoto oggi Bari - M 2.2/ Ingv ultime scosse : epicentro nel mar Adriatico : Terremoto oggi Bari, M 2.2 Ingv ultime scosse: l'epicentro è stato rilevato nel mar Adriatico della Puglia, poco dopo la mezzanotte

M5s - dissidenti anonimi pubblicano Carta di Firenze per stop capo politico e revisione regole. Il promotore è il consigliere Barillari : Chiedono “un rapporto paritetico fra gli eletti a ogni livello e la base”. Poi “un’assemblea nazionale”, ma anche “la revisione dello Statuto” e il “superamento della figura del capo politico”, “l’attribuzione della piena proprietà e della gestione del Sistema operativo Rousseau al Movimento”. Sono queste alcune delle richieste dei dissidenti M5s che hanno deciso di ...

Calabria - Barista muore in un tragico incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

Bari - viale delle Regioni - terribile scontro nella tarda sera tra due moto - tre feriti - uno trasportato in codice rosso : Pochi minuti fa si è verificato un gravissimo incidente al quartiere San Paolo tra due moto. L’incidente è avvenuto in viale delle Regioni, come documentato da un video fatto girare su Facebook. Sembra che lo scontro si sia verificato in seguito a un’errata manovra di uno dei due motociclisti. Uno in particolare sembra abbia tagliato la strada all’altro. I feriti sono tre due trasportati in codice giallo e uno invece è grave è stato ...

Bari - tremendo incidente sulla tangenziale - moto sbanda paurosamente all’altezza di Japigia - due feriti in codice rosso : Intorno alle 13.30 di oggi si è verificato un pauroso incidente sulla tangenziale di Bari nei pressi dell’uscita di via Caldarola. Una moto, per cause in via di accertamento, ha iniziato a sbandare paurosamente. I due motociclisti, che erano sulla moto, sono terminati a terra riportando diverse ferite. I due sono stati trasportati in codice rosso al più vicino ospedale. L’incidente si è verificato nel tratto sul quale da alcuni mesi ...