BARCELLONA | SCONTRI MANIFESTANTI CATALOGNA-POLIZIA Guardiola | ' Deriva autoritaria'

BARCELLONA - centinaia di voli cancellati dopo le condanne ai leader catalani : scontri all’aeroporto : I manifestanti hanno occupato lo scalo El Prat per protestare contro la sentenza della Corte suprema spagnola nei confronti dei leader separatisti. Intonando anche 'Bella Ciao', hanno creato diversi disagi: cancellati moltissimi voli . scontri con la polizia in tenuta antisommossa.Continua a leggere

BARCELLONA - condannati leader separatisti : voli cancellati per gli scontri all’aeroporto Foto : Riconosciute le accuse di sedizione e malversazione, non quella di ribellione. A Oriol Junqueras la condanna più alta, tra gli imputati non c’è Puidgemont, che si trova in Belgio