Barcellona - migliaia di manifestanti in piazza : cariche della polizia : Nuove manifestazioni indipendentiste questa sera a Barcellona e in altre località della Catalogna, dove migliaia di persone si sono riunite di fronte alle sedi di rappresentanza del governo...

Barcellona - migliaia di persone di nuovo in piazza. Polizia carica i manifestanti : migliaia di manifestanti sono nuovamente in piazza a Barcellona , dove dalle 19 è iniziato un raduno di fronte al palazzo della delegazione del governo di Madrid per protestare contro le condanne dei leader separatisti. L’area è completamente circondata dai Mossos d’Esquadra, la Polizia locale. Circa 4.000 persone si stanno concentrando anche davanti alla sede della delegazione del governo a Girona. Lo rende noto El Pais. A Barcellona la Polizia ...

Barcellona - proteste contro le condanne agli indipendentisti. Migliaia di persone in strada : Sale la tensione a Barcellona dove continuano le proteste in corso in tutta la città dopo la sentenza di condanna dei leader indipendentisti catalani da parte della Corte Suprema. Anche all’aeroporto internazionale del Prat, dove l’organizzazione Tsunami Democràtic ha convocato i manifestanti per bloccare al Terminal 1 per “mostrare all’Europa ed al mondo il nostro rifiuto delle sentenze”. In risposta la polizia, i Mossos, ...