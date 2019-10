Azoto liquido nell’acqua al ristorante | ustionata | i medici le rimuovono parte dello

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) La storia di Stacy Wagers, 45 anni di Tampa, in Florida, a cui sono state rimosse la cistifellea estomaco dopo che in unha bevuto dell'acqua in cui il cameriere aveva versato per sbaglio dell': "Sembrava avessi un'esplosione in petto". Il locale è stato citato in giudizio: "Avrebbe dovuto avvertire i dipendenti dei rischi legati a questa sostanza".

Delorenzoanna1 : RT @MerlinoMmerlino: @bonnie379 @chiossimanuela2 Per trattare un verruca volgare basta un poco di Azoto liquido e un tampone di ovatta su d… - luragiuseppe : RT @MerlinoMmerlino: @bonnie379 @chiossimanuela2 Per trattare un verruca volgare basta un poco di Azoto liquido e un tampone di ovatta su d… - MerlinoMmerlino : @bonnie379 @chiossimanuela2 Perché un trattamento con Azoto liquido è ambulatoriale e viene pagato dal SSN circa 3€ -