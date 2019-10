Avril Lavigne finalmente live in Italia | annunciato un concerto a Milano

Biglietti in prevendita per Avril Lavigne a Milano nel 2020 - un unico concerto in Italia per Head Above Water : Avril Lavigne a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia atteso al Fabrique il 16 marzo del prossimo anno. Il concerto fa parte dell'Head Above Water World Tour 2020 che toccherà diversi Paesi nel mondo tra i quali l'Italia, dove l'artista sarà in concerto per un solo appuntamento al Fabrique di Milano. I Biglietti per assistere all'evento Italiano di Avril Lavigne saranno disponibili in prevendita da venerdì 18 settembre su ...