Avril Lavigne | «Durante i concerti vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la

(Di martedì 15 ottobre 2019) Martedì 15 ottobre 2019 – L’icona del pop-rock mondialeannuncia oggi il suo “Head Above Water” World Tour con show in tutt’Europa nel 2020. Il tour prenderà ufficialmente il via dall’Italia il prossimo 16 marzo a Milano (Fabrique). La leg europea comprenderà oltre 11 date con show ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester (ultima tappa il 2 aprile). Dopo l’Europa, la superstar, nominata 8 volte ai Grammy Awards, proseguirà con una nuova serie diin Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico, toccando città come Shanghai, Tokyo e Bangkok (il calendario completo sarà annunciato a breve). I fan iscritti a My Live Nation avranno l’opportunità di acquistare i biglietti per lo show italiano già a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 16 ottobre 2019 su www.livenation.it (per 48 ore). La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 9:00 di venerdì 18 su ...

