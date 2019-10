Atletica | obiettivo preciso per la Nazionale Italiana | si punta a qualificare 5 staffette

Atletica - Filippo Tortu : “Darei 8 alla mia stagione - il mio obiettivo però è il 10 nel 2020” : E’ tempo di bilanci per Filippo Tortu. Lo sprinter azzurro, protagonista nei Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha, ripensa a quanto fatto nell’annata e i riscontri hanno il segno “+”. Di sicuro, la finale iridata conquistata nei 100 metri, un target che non riusciva a un italiano da 32 anni, è stata la perla da cui il nostro portacolori vuole ripartire pensando soprattutto alle prossime Olimpiadi di Tokyo ...

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (30 settembre). Fofana : obiettivo centrato. L’Italia oggi finisce qui : Giornata interlocutoria, per non dire negativa per l’Italia ai Mondiali, la quarta con un solo sorriso e tante prestazioni non all’altezza delle aspettative della vigilia. il sorriso lo porta lo specialista dei 110 ostacoli Hassane Fofana che, pur con un quinto posto in batteria, riesce a centrare l’accesso in semifinale, poi solo delusioni, a partire da Chigbolu, mai in gara nelle qualificazioni dei 400 donne. GLORIA HOOPER 4: ...

Atletica - Mondiali 2019. Tamberi : “Sono carico da morire - Tortu mi ha dato adrenalina”. Re : “L’obiettivo è la finale” : C’è grande attesa a Doha per l’esordio di Gianmarco Tamberi e Davide Re ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, due uomini di punta della nostra Nazionale scenderanno in pista nella giornata di domani impegnati rispettivamente nelle qualificazioni del salto in alto e nelle batterie dei 400 metri. Gli azzurri vogliono incominciare al meglio la propria avventura nella rassegna iridata, il marchigiano è al rientro dopo un lungo stop ...

Atletica - Mondiali 2019 – Filippo Tortu : “La finale dei 100 metri era l’obiettivo. A Tokyo gareggerò su una sola distanza” : Filippo Tortu e una finale dei Mondiali nei 100 metri. Era dal 1987 che un azzurro non raggiungeva questo traguardo e lui l’ha fatto, ha vinto la propria “medaglia d’oro”, ottenendo il miglior crono stagionale nell’occasione che più contava (10″07). Non era stata un’annata facile per lui: la scelta tra 100 e 200 metri e un infortunio. Tuttavia a Doha ha ritrovato il filo del discorso e, pur soffrendo nel ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho centrato l’obiettivo della finale - ora voglio migliorarmi” : Un eccellente Claudio Stecchi si è espresso su alti livelli nelle qualificazioni del salto con l’asta ai Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha. L’azzurro, in un contesto decisamente problematico per le alte temperature, ha staccato il biglietto per la finale con una prestazione di grande valore. Il toscano, reduce da un’annata caratterizzata da un problema fisico partito dopo il quarto posto agli Europei indoor, ha ottenuto ...

Atletica - Yemaneberhan Crippa ambizioso : “Il mio obiettivo è scendere sotto i 13' nei 5000 metri” : Sogni e ambizioni: sono questi due sentimenti che albergano nell’animo di Yemaneberhan Crippa, classe ’96, grande talento dell’Atletica leggera italiana. L’azzurrino non vede l’ora di gareggiare negli imminenti Mondiali 2019 a Doha nei 5000 e nei 10000 metri, cercando di migliorare i propri limiti e anche mettere in un cassetto gli storici riferimenti cronometrici di Salvatore Antibo. Il bronzo europeo ...