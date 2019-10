Atletica | Alessia Trost | “Dell’annata c’è poco da salvare e i Mondiali di Doha sono figli

Atletica - Mondiali 2019 : Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori nell’alto - eliminazioni in serie per l’Italia : Prosegue la serie di eliminazioni per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, anche Alessia Trost ed Elena Vallortigara non sono riuscite a qualificarsi alla finale del salto in alto. Prestazione davvero sottotono delle azzurre che sono andate visibilmente in difficoltà a Doha (Qatar) e non sono riuscite a raggiungere un obiettivo che sembrava essere alla portata. La friulana Alessia Trost, capace sei anni fa di accedere ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Il cinese Zhu è il terzo qualificato alle batterie. Vinta la terza batteria con 10″35 15.51: Al via la terza batteria preliminare dei 100 15.50: C’è la prima qualificata anche nel martello: è la francese Tavernier che lancia a 72.91. Vicine alla misura da finale anche l’ucraina Klyvets (71.52) e la cinese Luo (71.35). Fra poco Fantini 15.46: Tanto per far capire chi è ...

Atletica – Meeting di Schifflange : Alessia Trost si impone nell’alto - l’azzurra valica la misura di 1.90 : Tre tentativi senza successo per la friulana a 1.93, che riesce comunque a mantenersi in testa davanti alla connazionale Furlani Al Meeting di Schifflange, in Lussemburgo, l’azzurra Alessia Trost si aggiudica la vittoria nel salto in alto con 1,90. La 26enne delle Fiamme Gialle supera la misura alla terza prova, in una gara iniziata bene a 1,81 prima di valicare 1,87 al secondo ingresso in pedana. Poi la friulana, bronzo mondiale indoor ...