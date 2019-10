Atlantia chiede più tempo e pone le sue condizioni su Alitalia

Atlantia chiede cambiare piano Alitalia : 13.47 Il piano per il rilancio di Alitalia non convince Atlantia,che per proseguire nell'operazione ne chiede modifiche. Secondo quanto si apprende, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli,la società rileverebbe che il piano non può funzionare. "Non sottostiamo a ricatti. Bisogna lavorare per far funzionare le cose",dice il viceministro Buffagni. "Sul dossier sta lavorando il ministro Patuanelli", aggiunge.