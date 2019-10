Assistenza veterinaria gratis per i cani soldato dopo il congedo | appello dei militari

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Quello che fa più male è vedere che questi nostri fedeli alleati in missione di pace e impiegati in attività pericolose, vengano considerati a fine carriera qualcosa di cui disfarsi" ha spiegato un delegato Cocer chiedendo per loroa carico del servizio veterinario militare anchela fine delle attività operative.

LaStampa : L’appello della Difesa: date assistenza veterinaria per i “cani con stellette” a fine servizio @fulviocerutti - __VIDRA : RT @movianimalista: Pensionamento e assistenza veterinaria sono diritti dei nostri cani-eroi, che devono essere tutelati per tutta la loro… - Fragatton1 : RT @lazampa: L’appello della Difesa: date assistenza veterinaria per i “cani con stellette” a fine servizio @fulviocerutti -