Aspirapolvere Roomba | quale comprare

I robot Aspirapolvere Roomba ora evitano le zone problematiche e si ricaricano in modo più intelligente : I robot aspirapolvere Roomba di irobot hanno appena ricevuto un aggiornamento che migliora le loro abilità di pulizia. Tramite l'app Home di irobot ora è possibile definire delle aree specifiche che i modelli Roomba i/s e Braava jet M6 non possono visitare, in modo da tenerli lontani dalle ciotole di cibo dell'animale domestico, tappeti o altre zone problematiche. L'articolo I robot aspirapolvere Roomba ora evitano le zone problematiche e si ...